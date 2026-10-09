Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), obtuvo la suspensión condicional del proceso penal que enfrenta por un caso de violencia familiar en el estado de Morelos.

Como parte de las condiciones establecidas para la suspensión, Víctor Rodríguez Padilla deberá pagar 120 mil pesos a la víctima, tomar terapia y cumplir otras obligaciones durante seis meses.

Imponen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, pago de 120 mil pesos y tomar terapia por violencia familiar

En julio de 2026, Víctor Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso luego de que se difundiera un video en el aparece agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, frente a su hijo menor de edad.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Una jueza de control autorizó la salida alterna del procesamiento penal, medida que permite suspender temporalmente el proceso, siempre que el exfuncionario cumpla las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

Entre las obligaciones establecidas se encuentran el pago de la reparación del daño por 120 mil pesos, tomar terapia y el cumplimiento de sus responsabilidades alimentarias mensualmente.

De acuerdo con la información, adicional al pago por la reparación de los daños, Víctor Rodríguez Padilla deberá pagar una pensión alimentaria mensual de 14 mil pesos, a dispersarse los primeros diez días de cada mes.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, deberá tomar terapia cada 15 días, enfocada en masculinidades, y deberá acatar las medidas de vigilancia determinadas para proteger a las personas víctimas.

Cabe mencionar que la suspensión condicional del proceso no equivale a una sentencia absolutoria ni significa que un tribunal haya declarado inocente al exdirector de Pemex.