El expresidente Vicente Fox regresó a X, antes Twitter, con un plagio de una de las canciones más populares de Shakira entre las manos… que luego borró.

Se trata de nada más y nada menos que la famosa colaboración entre la colombiana con BZRP en su Music Sessions #53.

Sin embargo, la letra fue modificada por Atypical Te Ve, el canal del productor de cine Carlos Alazraki en internet, reconocido por su oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hoy lunes 19 de febrero, Vicente Fox regresó a X, antes Twitter, después de casi tres meses , pues su última publicación data del 25 de noviembre de 2023 tras las polémicas publicaciones que hizo sobre Mariana Rodríguez y Claudia Sheinbaum.

Este regreso se dio con un plagio a Shakira entre las manos del expresidente con la canción Music Sessions #53, mejor conocida por “Pa’ tipos como tú”.

Resalta el hecho de que la letra modificada de la canción de Shakira habla sobre la defensa de la democracia y las supuestas mentiras del presidente AMLO , cuyas iniciales fueron modificadas por “MALO”.

En la publicación que Vicente Fox luego borró, solamente se podía ver una captura de video del video publicado originalmente por Atypical Te Ve el 27 de febrero del 2023, es decir, hace casi un año, sin ninguna descripción.

Como ya mencionamos, el 27 de febrero del 2023, Atypical Te Ve publicó un video con un plagio a Shakira y su colaboración con BZRP.

En la descripción del mismo, que fue compartido este lunes por Vicente Fox y luego borró, se puede leer:

♫♬♪ “Los mexicanos somos mayoría, esta democracia no está pa´ novatos, mi voto no lo tocas túúúúú”

Asimismo, en el video se observan diversas imágenes de la Marcha por la Democracia del INE realizada ese mismo año.

Pero, ¿qué dice la canción plagio a Shakira? Pues a continuación te ponemos la letra completa.

Buscas una transformación

los mexicanos sabemos de tu distracción

Quieres cambiar la Constitución

pero unidos desde el norte hoy suena nuestra canción

Sorry, MALO, el Plan B no aplica

mexicanos somos mayoría

porque esta democracia no está pa’ novatos

yo voto por el INE y el que pierde aquí eres túuuu

Mi voto no lo tocas túuuu

México se levanta una vez más

mi voto no lo tocas túuuu

Nooo, nooo

Esto es pa’ que tú ya lo entiendas,

la democracia no me la quitas

Con valor y fuerza ciudadana defiendo al INE

defiendo al INE

Entendí que todo es culpa tuya que te critique

El Plan B no te lo creo, no, no, no, no me platiques

Me dejaste la inflación en la puerta

con la deuda en Hacienda y Sedena ya en venta

Te creíste que las marchas solo tú controlabas

mexicanos te gritan ¡viva la democracia!

Tiene nombre de persona MALO

claramente es tal como suena

Tiene nombre de persona MALO

claramente el INE no lo tocas túuuuu

mi voto no lo tocas túuuu

México se levanta una vez más

Mi voto no lo tocas túuuu

Canción plagio a Shakira compartida por Vicente Fox