Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, recibió un cumplido por parte del ex presidente de México, Vicente Fox, quien la calificó como una “luz brillante al final del túnel”.

Fue por medio de un mensaje que compartió a través de X, que el ex presidente manifestó su reconocimiento a la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien respondió a los elogios.

Pero, ¿qué dijo Alessandra Rojo de la Vega ante el cumplido que le lanzó Vicente Fox al asegurar que es una “luz brillante al final del túnel”? Te contamos los detalles.

Alessandra Rojo de la Vega fue elogiada por Vicente Fox: es una “luz brillante al final del túnel”

El ex presidente de México, Vicente Fox, compartió una publicación en X a través de la cual expresó su reconocimiento a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Lo anterior debido a que en su publicación, el político originario del estado de Guanajuato señaló que la mandataria local es una auténtica “luz brillante al final del túnel”.

Así lo definió Vicente Fox en respuesta a un primer tuit de Alessandra Rojo de la Vega en el que convocó a un encuentro el próximo 31 de agosto para iniciar un nuevo movimiento.

Ante el llamado de la alcaldesa de Cuauhtémoc, el ex presidente de la República pidió que todos acompañen a Alessandra Rojo de la Vega para apoyarla pues es una “luz brillante al final del túnel opaco y negro en el que estamos”.

Luego del llamado para apoyarla y el elogio que el ex titular del ejecutivo federal le lanzó, la ex diputada en el congreso de la CDMX le respondió solo con un escueto agradecimiento.

Vicente Fox elogió a Alessandra Rojo de la Vega (X )

Alessandra Rojo de la Vega fue elogiada por Vicente Fox tras importante llamado

El halago que Vicente Fox lanzó a Alessandra Rojo de la Vega fue luego de que la alcaldesa convocó para conformar una “resistencia ciudadana” ante los partidos políticos.

En su llamado, la alcaldesa de Cuauhtémoc aseveró que su movimiento tiene la intención de alejarse del concepto de líderes únicos bajo la promesa de defender la democracia desde las calles y no desde el poder.

Para ello, convocó a un encuentro el próximo 31 de agosto en la Ciudad de México, con colectivos, activistas y ciudadanos que, aseveró, ya no confían en nadie pero quieren actuar.

A pesar de lo que podría parecer, Alessandra Rojo de la Vega afirma que no se trata de un nuevo partido político, sino de una fuerza organizada que incida en el rumbo del país de cara al 2027.

En torno al encuentro, señaló que incluirá voces internacionales que ofrecerán su experiencias de resistencia en Cuba y Venezuela para despertar al abstencionismo, y al que llamó “el hartazgo silencioso que no vota”.