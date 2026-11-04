Vicente Fox defendió su reciente confesión referente a su papel en las elecciones de 2006 y pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concentrarse en el presente en vez de culpar al pasado.

Fue tras la conferencia mañanera que el expresidente respondió a Claudia Sheinbaum, ya que explicó lo ocurrido alrededor de las elecciones de 2006 recordando el incumplimiento de Vicente Fox de cuidar la democracia.

Esta no es la primera vez que acepta haber intervenido, ya que solamente dos meses después de que dejara la presidencia, Vicente Fox admitió públicamente “cargar los dados” para que Felipe Calderón ganara.

Vicente Fox defiende su intervención en las elecciones 2006 en respuesta a Claudia Sheinbaum

En publicación de redes sociales, Vicente Fox habló sobre su mención en la conferencia mañanera de hoy martes 3 de noviembre y señaló a Claudia Sheinbaum de atacar al pasado y no enfrentar el presente.

Vicente Fox defiende su intervención en las elecciones de 2006 tras los señalamientos de Sheinbaum (Captura de pantalla)

Vicente Fox aseguró que lo importante “es el hoy, el ahora”, por lo que dijo a Claudia Sheinbaum que no puede buscar la respuesta permanente a los problemas actuales de México.

También señaló que Claudia Sheinbaum debe asumir su responsabilidad, como “lo hace un presidente de verdad”, por lo que defendería su intervención a favor de Felipe Calderón, aunque él mismo aseguró no era democrático.

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no ha dado respuesta a dicho mensaje, mientras que Vicente Fox tampoco ha respondido a los señalamientos de Morena sobre defraudar a la nación al evitar que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganara.

Vicente Fox: confesión en entrevista no es la primera sobre su intervención en elecciones de 2006

La reciente entrevista de Vicente Fox para The Objective confirmó su participación activa para evitar el triunfo de AMLO en las elecciones de 2006, como afirmó Claudia Sheinbaum; sin embargo, no es la primera vez que aborda el tema.

En febrero de 2007, Vicente Fox aseguró que cargó los dados para que Felipe Calderón ganara, declaración que repitió en 2011 y 2015, aunque en ese momento defendió que fue democrático estar en contra de AMLO.

La ocasión previa tuvo lugar en marzo de 2024, cuando admitió en que desde la Presidencia, “operó para que ganara México”, pero respetuoso con la ley, la libertad y la Constitución, rechazando que hubiera fraude.