Ariadna Montiel respondió a la confesión de Vicente Fox, referente a “hacer que ganara Felipe Calderón” en 2006. Al respecto, propone que el fraude electoral se considere como traición a la patria.

Morena también emitió un comunicado sobre la respuesta de su dirigente nacional, en el que señala a Luis Carlos Ugalde de ser un gran defraudador, ya que permitió la llegada de Felipe Calderón.

Tras aseverar que lo hecho por Guadalupe Taddei es indefendible y se debe investigar, subrayó que Vicente Fox sigue impune pese a que acaba de aceptar en entrevista que se entrometió en las elecciones de 2006.

Ariadna Montiel responde a confesión de Vicente Fox sobre elecciones 2026

Mediante una publicación en X, Ariadna Montiel acusó que el fraude electoral que habría aceptado Vicente Fox debería considerarse daño a la nación y una traición a la patria, ya que en 2006 habría pasado por encima de la voluntad popular.

"Traición a la patria": Ariadna Montiel responde a confesión de Vicente Fox sobre 2006 (Morena)

Con el video de las declaraciones de Vicente Fox, Ariadna Montiel resaltó su confesión respecto a que hizo que ganara Calderón, así como sus palabras en las que acepta que el país era un negocio y la Presidencia su gerencia.

A este señalamiento se sumó lo dicho en su conferencia de prensa de este martes 3 de noviembre, en donde Ariadna Montiel cuestionó a Vicente Fox por declarar con total impunidad su intervención en las elecciones 2026.

Por lo mismo, señaló que no se pueden dar dichas declaraciones sin impunidad, ya que si bien ha dado indicios a lo largo de los años, la confesión reciente de Vicente Fox debería ser investigada.

Ariadna Montiel cuestiona a Luis Carlos Ugalde por defraudar al país al permitir elección de Felipe Calderón

Ariadna Montiel destacó las recientes acusaciones contra Guadalupe Taddei, las cuales aseguró deben investigarse ante una posible red de corrupción que dataría de varios periodos, enraizada en 2012.

Por ello, cuestionó al expresidente del Instituto Federal Electoral en 2006, Luis Carlos Ugalde, quien recientemente señaló a Guadalupe Taddei como elegida por Morena, lo cual no se esclarece “ni culpando a Hernán Cortés”.

Ariadna Montiel destacó en este tenor que no tendría que hablar, ya que Luis Carlos Ugalde defraudó al país al permitir el paso del “usurpador” Felipe Calderón, lo que impidió la llegada de la transformación en 2006.