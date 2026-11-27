El expresidente de México, Vicente Fox, reapareció en redes sociales para convocar a una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), programada para el próximo domingo 6 de diciembre.

La invitación está dirigida a ciudadanos y simpatizantes de cualquier partido político.

“Para todo México, la patria nos llama, vamos a estar unidos y marchando el próximo 6 de diciembre a partir del Auditorio Nacional o en cualquier ciudad de la República Mexicana. El INE es una institución ciudadana, debe permanecer independiente, autónoma y defender a carta cabal nuestro derecho al voto y el respeto al voto que emitimos” Vicente Fox, expresidente de México

La convocatoria de Vicente Fox se dio poco después de que la nueva organización Marea Mexicana difundiera en redes sociales su invitación a participar en esta movilización en defensa del INE.

“Cualquier color es bueno”: Vicente Fox llama a marchar por el INE el 6 de diciembre

A través de su mensaje en redes sociales, Vicente Fox invitó a la ciudadanía y a integrantes de distintos partidos políticos a sumarse a la marcha por el INE, sin importar sus preferencias partidistas.

El exmandatario aseguró que cualquier color político es bienvenido, en referencia a los distintivos con los que suelen identificarse los partidos, pues consideró que la movilización debe tener como objetivo la defensa de las instituciones y el futuro del país.

“Te invito a participar, cualquier color es bueno, verde, blanco, colorado, que sea por México, que sea por nuestras instituciones y que sea por nuestro futuro” Vicente Fox, expresidente de México

De acuerdo con el expresidente, la convocatoria también está dirigida a habitantes de otras ciudades de la República Mexicana, donde se busca replicar la movilización.

Marea Mexicana convoca a marcha por el INE el 6 de diciembre

La nueva organización Marea Mexicana también convocó a una marcha en defensa del INE para el próximo domingo 6 de diciembre, bajo la consigna “INE ciudadano ya”.

En la Ciudad de México, el punto de reunión será frente al Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde ahí, los participantes comenzarán una movilización que tendrá como destino el Ángel de la Independencia.

La convocatoria establece que los asistentes deberán reunirse a partir de las 10:00 horas y acudir con una playera de la Selección Mexicana.

Cabe recordar que esta nueva movilización en defensa del INE ocurre poco después de que se diera a conocer una serie de presuntas irregularidades relacionadas con contratos de papelería electoral y beneficios a contratistas durante más de 20 años.

La polémica derivada de estos señalamientos habría provocado cuestionamientos sobre el funcionamiento del instituto y la gestión de Guadalupe Taddei, así como la renuncia de la exconsejera presidenta y otros integrantes del organismo.