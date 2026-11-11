Claudia Sheinbaum reaccionó a la convocatoria de Marea Mexicana para realizar una marcha en defensa del INE el próximo 6 de diciembre y recordó que la libre manifestación es un derecho garantizado para toda la ciudadanía.

“Hay movilizaciones todos los días y hay derecho a manifestarse, libre manifestación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la conferencia mañanera del 9 de noviembre de 2026, la presidenta de México discrepó de los argumentos que motivan la movilización, pero sostuvo que las expresiones públicas forman parte de la vida democrática del país.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se producen en medio de la discusión sobre la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la renovación de su presidencia y los debates políticos rumbo a las elecciones 2027.

Claudia Sheinbaum respondió a la marcha convocada en defensa del INE

En la conferencia del pueblo del 11 de noviembre de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su pensar a una marcha que la organización civil Marea Mexicana, está convocando en defensa del INE.

Según los argumentos de Marea Mexicana, la que plantean como una mega marcha con punto de partido en el Auditorio Nacional rumbo al Ángel de la Independencia, es para exigir que Morena deje el control del INE por actos de corrupción expuestos.

Ante ello, Claudia Sheinbaum recordó que esta marcha para el 6 de diciembre no es única pues a diario hay manifestaciones en México por ser un derecho.

¿Qué es Marea Mexicana? Convocan a la marcha por el INE

Marea Mexicana es la organización civil que está convocando a la marcha por el INE el 6 de diciembre y esta nace de la ciudadanía de oposición que pide que el Instituto siga siendo autónomo e imparcial al gobierno federal.

Esta organización viene de Marea Rosa de 2022, en donde también se marcó en defensa del INE, asegurando que no son movimiento político, sino ciudadanía mexicana en busca de la autonomía del Instituto.