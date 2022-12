Vicente Fox reveló que desde que le quitaron la pensión de expresidente, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrado (AMLO), “vive al día”.

El expresidente de México, Vicente Fox, aseguró en entrevista con Yordi Rosado que ahora tiene que buscar el ingreso cada día para él y su familia.

Asimismo, dijo que cuando de mudó a Guanajuato, tras concluir su periodo al frente del Ejecutivo Federal, quedó “desempleado” por lo que rehacer todo el sistema de ingresos para su familia.

Vicente Fox reveló que desde que le quitaron su pensión de expresidente, ha tenido que buscar el ingreso para su familia cada día.

De acuerdo con el presidente, se le “vino el mundo encima” cuando terminó su mandato a pesar de que no se robó ni un centavo del erario.

Asimismo, aclaró que tampoco se hicieron negocios con el gobierno por su parte ni de su esposa Martha Sahagún o sus hijos que “pusieron como trapeador” y calificó todos esos dichos como “un mito”.

“Al terminar se me vino el mundo encima porque, quizá no me lo crea mucha gente, no me robé ni un solo centavo, no hice negocio con el gobierno, no lo hizo Martha”

Vicente Fox