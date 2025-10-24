Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México asegura que las negociaciones comerciales entre México-Estados Unidos ”van muy bien" pese a la salida de Canadá.

Ante la terminación de las negociaciones de Canadá que el presidente Donald Trump anunció, la presidenta de México, desde su conferencia mañanera del pueblo del viernes 24 de octubre pidió esperar.

Específicamente para el caso de México afirmó: “vamos muy adelantados”.

“Vamos a esperar como avanza la relación con Canadá, en el caso de México, vamos muy adelantados” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Nota en desarrollo, en breve más información...