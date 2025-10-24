Trump da por terminadas todas las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá

El presidente Donald Trump informó la noche del jueves 23 de octubre de 2025, que daba por terminadas todas las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

Mediante un mensaje en su cuenta de Truth Social, Donald Trump acusó a Canadá de “hacer fraude” en una campaña publicitaria, en la cual utilizaban al expresidente Ronald Reagan para criticar a los aranceles.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Getty Images)

Trump pone fin a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá tras denunciar campaña contra los aranceles

A través de un anunció en Truth Social, el presidente Donald Trump anunció esta noche que ponía fin a todas las negociaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá.

La decisión se debió, según Trump, a un anuncio televisivo canadiense que consideró “fraudulento” y “atroz”, mediante el cual, aseguró buscaba influir en decisiones judiciales estadounidenses respecto a los aranceles.

Esto toda vez que la Corte Suprema de Estados Unidos debe pronunciarse sobre los amplios aranceles globales que ha impuesto la administración del mandatario republicano.

Así, el presidente de Estados Unidos acusó a Canadá de usar de forma indebida la imagen del expresidente Ronald Reagan en dicho anuncio, tergiversando un discurso oficial que brindó en abril de 1987 sobre comercio libre y justo.

Al respecto, Donald Trump sostuvo que los aranceles son “vitales para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos”.

Por su parte, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, defendió la campaña publicitaria, afirmando que su único objetivo era oponerse a los aranceles y promover la cooperación económica entre Estados Unidos y Canadá.