Hay una duda que surgiría ante la instauración paulatina de la jornada laboral de 40 horas semanales: ¿van a pagar menos? Así es cómo quedará tu salario según la ley.

Fue el pasado jueves 1 de mayo que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, anunció la implementación paulatina de la jornada laboral de 40 horas semanales de aquí al 2030.

De momento, la Cámara de Diputados confirmó que ya se encuentran listos para comenzar reuniones para establecer un proyecto y llevar al Congreso la reforma para una jornada laboral de 40 horas.

¿Van a pagar menos con la jornada laboral de 40 horas semanales? Esto dice la ley sobre cómo quedará tu salario

¿Cómo va a quedar el salario tras la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales? Debe ser igual, ya que de acuerdo con las reformas planteadas, los empleadores no deberán pagar menos por reducir el tiempo de trabajo.

A su vez, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 51, se establece que disminuir el salario debe estar justificado, además de que es con el consentimiento del trabajador, por lo que hacerlo de otra forma es ilegal o anticonstitucional .

La jornada laboral de 40 horas no contaría como una causa justificada, por lo que los empleadores no pueden utilizar el argumento para que vayan a pagar menos, ya que estudios demuestran que la productividad no disminuirá .

E igualmente, la jornada laboral de 40 horas semanales todavía no se ha aprobado, por lo que de utilizarse como argumento para disminuir el salario (ahora o en un futuro) se puede acudir al Centro de Conciliación y Arbitraje.

De momento la reforma a discutir en el Congreso todavía no está definida, ya que se realizarán foros de diálogo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales que beneficie tanto a trabajadores como empleadores.

Jornada laboral de 40 horas (cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué beneficios tendrá la jornada laboral de 40 horas semanales? Más tiempo libre y mayor productividad

Tal como destacó Marath Bolaños, la jornada laboral de 40 horas semanales es una demanda histórica para dignificar a los trabajadores, por lo que tiene diversos beneficios:

Reducción del estrés y en consecuente, mejora de la salud mental

Incremento de la productividad, ya que mejora el descanso y el trabajador se ve motivado a mejorar su rendimiento

Más tiempo de esparcimiento, además de que se dedica más tiempo a la familia, salud o educación

Reducción de la fatiga, lo que también previene accidentes laborales

Impulso del consumo interno y economía informal

Los beneficios antes mencionados se han visto en diferentes países en los que la jornada laboral ha disminuido, como es el caso de Francia, Alemania y Dinamarca, en donde hay altos niveles de productividad.