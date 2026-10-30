Valvoline en México celebra el primer aniversario de su programa Mecánicos del Mañana, una iniciativa de responsabilidad social que busca impulsar la formación de técnicos automotrices mediante becas académicas, herramientas especializadas y experiencias de capacitación vinculadas con el automovilismo de alto nivel.

La empresa anunció la expansión de esta estrategia en colaboración con la Escuela Mexicana de Electricidad (EME), institución en la que ocho estudiantes han recibido becas y la oportunidad de participar en sesiones prácticas junto al equipo Aston Martin Aramco Formula One.

El programa busca ampliar las oportunidades para los futuros técnicos automotrices y contribuir a enfrentar la escasez de mecánicos que afecta a la industria a nivel mundial.

Valvoline, Mecánicos del Mañana (cortesía )

Mecánicos del Mañana ofrece becas y capacitación automotriz

A través del programa Mecánicos del Mañana, Valvoline proporciona apoyo académico y experiencias de aprendizaje práctico a estudiantes interesados en desarrollarse dentro del sector automotriz.

La colaboración con la EME permite que los alumnos participen en actividades relacionadas con las operaciones de garage de la Fórmula 1 y conozcan sus procesos técnicos de trabajo.

La iniciativa también contempla becas para estudiantes de mecánica, entrega de equipo especializado y go-karts de competencia para complementar su preparación durante el año académico.

Como parte de las actividades de mentoría, los estudiantes han tenido contacto con especialistas como Miguel Faísca, director de eSports del equipo Aston Martin Aramco Formula One, e Ivanna Richards, considerada una de las promesas del automovilismo mexicano y reconocida como TIME Young Talent.

Valvoline busca atender la escasez de mecánicos

La compañía señaló que la falta de personal especializado representa uno de los principales desafíos para la industria automotriz en México y otros mercados.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por la empresa, se proyecta un déficit global de 4.3 millones de mecánicos para 2030.

Ante este panorama, la iniciativa busca conectar la educación técnica tradicional con los estándares del automovilismo profesional, además de generar oportunidades de empleabilidad y desarrollo para quienes se preparan en el sector.

Programa de Valvoline contempla inversión global de un millón de dólares

El programa forma parte de un compromiso global de Valvoline anunciado en 2025, que contempla una inversión de un millón de dólares durante cinco años.

La meta es beneficiar a más de 10 mil personas en formación técnica en todo el mundo mediante becas, donación de herramientas y actividades de vinculación comunitaria.

Con esta estrategia de responsabilidad social empresarial, la compañía busca fortalecer la capacitación automotriz y contribuir al desarrollo del talento mexicano que participará en el futuro de la movilidad.

Valvoline, Mecánicos del Mañana (cortesía )

Valvoline destaca el crecimiento de Mecánicos del Mañana

Durante el fin de semana automotriz en Ciudad de México, Valvoline compartirá en sus plataformas digitales experiencias de los estudiantes de la EME, así como las actividades realizadas con especialistas y las historias relacionadas con su formación.

La empresa señaló que continuará invirtiendo en el programa para ampliar las oportunidades de preparación y desarrollo profesional de nuevas generaciones de técnicos.

A un año de su lanzamiento, Mecánicos del Mañana busca consolidarse como una vía de formación para jóvenes interesados en el sector automotriz, mediante experiencias prácticas, acompañamiento especializado y acceso a herramientas para su preparación.