México acaba de tomar una decisión que puede ayudar a preservar inversiones, proteger empleos y fortalecer una de sus industrias más importantes. Pero también abre una interrogante que no debería quedar sepultada entre los beneficios arancelarios y los anuncios de nuevas líneas de producción: ¿queremos convertirnos en un país que fabrica automóviles o conformarnos con ser el lugar donde se ensamblan las piezas que otros producen? La diferencia es enorme. Una industria automotriz verdaderamente nacional no se construye solamente con armadoras, edificios industriales y vehículos que salen de las plantas. Se construye con proveedores, ingenieros, técnicos, tecnología, investigación, maquinaria, innovación y empresas mexicanas capaces de integrarse a las cadenas de valor. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha flexibilizado temporalmente los aranceles para determinadas importaciones de componentes automotrices. La medida puede tener justificación económica, pero su éxito no deberá medirse por la cantidad de piezas extranjeras que ingresen al país, sino por la capacidad de convertir esas importaciones en producción, empleo y desarrollo industrial dentro de México.

El pasado 13 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que elimina temporalmente el arancel de diez por ciento aplicable a determinadas partes y componentes destinados al ensamble de automóviles. La disposición entró en vigor el día 14 y tendrá una vigencia de cinco años. Su propósito es facilitar la instalación o ampliación de proyectos automotrices, reducir costos operativos y promover la relocalización de líneas de producción hacia nuestro territorio. Se trata de una decisión relevante en momentos en que la industria enfrenta presiones internacionales, incertidumbre comercial y dificultades derivadas de las políticas arancelarias estadounidenses.

La disposición merece examinarse cuidadosamente porque sus alcances fueron objeto de interpretaciones encontradas. Inicialmente surgieron preocupaciones sobre la posibilidad de que empresas extranjeras aprovecharan la eliminación del arancel para importar vehículos prácticamente desarmados, realizar operaciones mínimas de ensamble y comercializarlos en México sin desarrollar una verdadera capacidad industrial nacional. La inquietud no era menor, particularmente por el crecimiento de la presencia de marcas asiáticas en nuestro mercado y por las tensiones comerciales que existen alrededor de la industria automotriz china.

Ante esas interpretaciones, la Secretaría de Economía emitió el 16 de octubre una aclaración fundamental: el beneficio no constituye una autorización general para cualquier fabricante extranjero. Conforme a los lineamientos anunciados, solamente podrán aprovecharlo empresas que ya cuentan con instalaciones productivas en México y cumplen determinados requisitos de fabricación. La autoridad identificó a once fabricantes de vehículos ligeros potencialmente elegibles y explicó que el mecanismo estará sujeto a volúmenes mínimos de producción y límites de importación relacionados con la actividad industrial efectivamente realizada en el país.

La precisión cambia considerablemente el alcance de la medida. No estamos ante una apertura indiscriminada que permita a cualquier empresa instalar una operación elemental de armado y acceder automáticamente a beneficios arancelarios. El propósito declarado es que fabricantes establecidos puedan trasladar nuevas líneas de producción a México, iniciar determinados procesos mediante componentes importados e incorporar progresivamente mayor contenido local. La Secretaría de Economía también destacó que la fracción arancelaria involucrada tuvo una utilización muy reducida durante 2025, equivalente al 0.01 por ciento de las importaciones automotrices totales.

Esos elementos deben reconocerse para evitar conclusiones precipitadas. Sin embargo, tampoco eliminan las preguntas legítimas sobre la implementación del programa. Una medida diseñada para facilitar la relocalización industrial solamente alcanzará sus objetivos si las nuevas operaciones evolucionan hacia procesos productivos de mayor complejidad y generan oportunidades reales para las empresas mexicanas. De lo contrario, podría terminar ofreciendo ventajas a fabricantes establecidos sin producir una transformación significativa en la estructura de sus cadenas de suministro.

Aquí conviene explicar una distinción técnica que tiene enormes consecuencias económicas. En la industria automotriz existen esquemas conocidos como SKD, por sus siglas en inglés de Semi Knocked Down, y CKD, Completely Knocked Down. En términos generales, permiten importar vehículos parcialmente desarmados o conjuntos de componentes que posteriormente se ensamblan en el país de destino. Son mecanismos utilizados internacionalmente para iniciar operaciones, disminuir determinadas barreras comerciales y desarrollar progresivamente capacidades de fabricación.

No tienen nada de irregular por sí mismos. Pueden representar una etapa inicial conveniente para atraer inversiones que posteriormente incorporen procesos de estampado, soldadura, pintura, fabricación de componentes y desarrollo de proveedores. Pero también existe la posibilidad de que permanezcan durante demasiado tiempo como operaciones de ensamble limitado, con menor participación de la industria local. La diferencia depende de las obligaciones establecidas, los incentivos económicos y la capacidad de las autoridades para verificar que los compromisos de crecimiento industrial efectivamente se cumplan.

Por eso los cinco años de vigencia del decreto adquieren especial importancia. No deberían convertirse simplemente en un periodo prolongado de importaciones libres de aranceles para determinadas empresas. Deben aprovecharse para impulsar una transición verificable hacia mayores niveles de producción nacional. El gobierno necesita establecer mecanismos que permitan conocer cuántas nuevas líneas se instalaron, cuántos empleos se generaron, qué inversiones se realizaron, cuáles fueron las capacidades tecnológicas incorporadas y, sobre todo, cuánto creció la participación de proveedores establecidos en México.

El caso de General Motors ofrece un ejemplo de la lógica que pretende seguir la autoridad. La Secretaría de Economía ha señalado que la empresa trasladará desde China hacia México dos líneas de producción de modelos automotrices que comenzarían mediante esquemas de ensamble y avanzarían hacia una mayor incorporación de contenido local. El planteamiento puede resultar favorable si efectivamente conduce a fabricar más componentes dentro del país y a integrar nuevas empresas nacionales. Pero será indispensable verificar su evolución, porque anunciar una relocalización no equivale todavía a consolidar una cadena productiva.

La discusión adquiere mayor trascendencia por el peso de la industria automotriz en la economía mexicana. Nuestro país ha desarrollado durante décadas una de las plataformas de fabricación de vehículos más importantes del mundo. Las plantas instaladas en distintas entidades producen automóviles, camionetas, motores, transmisiones y numerosos componentes destinados principalmente a los mercados de América del Norte. Miles de empresas participan directa o indirectamente en esa actividad, desde grandes fabricantes internacionales hasta pequeños establecimientos especializados en herramientas, mantenimiento, logística y servicios industriales.

Estados como Guanajuato, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y el Estado de México cuentan con una presencia automotriz considerable. Jalisco también participa en esta cadena mediante empresas de componentes, electrónica, tecnologías industriales, logística y servicios especializados. La fortaleza del sector no depende exclusivamente de las grandes plantas ensambladoras. Existe una red extensa de actividades productivas que genera empleos, demanda conocimientos técnicos y abre posibilidades de desarrollo para numerosas regiones.

Pero esa integración también tiene debilidades. México continúa dependiendo de importaciones para determinados componentes especializados, materiales, sistemas electrónicos, maquinaria y tecnologías. Algunas empresas nacionales encuentran dificultades para incorporarse como proveedoras de primer o segundo nivel debido a exigencias de calidad, certificación, financiamiento, capacidad productiva o cumplimiento de plazos. Otras poseen conocimientos y experiencia suficientes, pero carecen de oportunidades para establecer relaciones comerciales estables con las grandes armadoras.

Ahí está uno de los desafíos más importantes de la política industrial mexicana. Facilitar la llegada de nuevas líneas de producción puede generar empleos y fortalecer la presencia de fabricantes internacionales, pero el beneficio será mucho mayor si esas operaciones se vinculan con empresas nacionales capaces de suministrar componentes y servicios. Cada proveedor mexicano que consigue integrarse a una cadena automotriz representa oportunidades adicionales de inversión, contratación, especialización y transferencia de conocimientos. La multiplicación de esos vínculos puede producir efectos económicos que trascienden ampliamente el número de vehículos ensamblados.

La presidenta Sheinbaum ha presentado el Plan México como una estrategia para incrementar la producción nacional, fortalecer las cadenas de valor y reducir dependencias externas en sectores estratégicos. La eliminación temporal del arancel debe evaluarse precisamente a la luz de esos objetivos. Sería contradictorio facilitar importaciones para impulsar nuevas inversiones y, al mismo tiempo, descuidar las condiciones que necesitan los fabricantes mexicanos para competir por contratos de suministro. La apertura puede ser un instrumento de desarrollo, pero no debería convertirse en sustituto de una política industrial integral.

Tampoco sería razonable exigir que todas las piezas utilizadas por una armadora se fabriquen inmediatamente dentro del país. Las cadenas automotrices son complejas y requieren escalas de producción, conocimientos e inversiones que no pueden desarrollarse de un día para otro. Algunos componentes necesitan tecnologías específicas, materiales que no se producen localmente o volúmenes de demanda insuficientes para justificar determinadas instalaciones. Pretender sustituir todas las importaciones mediante decisiones administrativas podría encarecer la producción y reducir la competitividad. La prioridad debe consistir en identificar aquellos segmentos donde México tiene posibilidades reales de aumentar su participación y construir las capacidades necesarias para conseguirlo.

Eso exige una política coordinada entre gobierno, industria, instituciones educativas y organizaciones especializadas. Las empresas necesitan financiamiento para modernizar maquinaria, desarrollar nuevos procesos y cumplir exigencias internacionales. Los trabajadores requieren capacitación y actualización permanente. Los ingenieros y técnicos deben contar con oportunidades para especializarse en automatización, robótica, electrónica automotriz, control de calidad y nuevas tecnologías de movilidad. Las universidades y centros de investigación pueden contribuir mediante proyectos de innovación y transferencia tecnológica. Sin ese esfuerzo colectivo, los incentivos arancelarios difícilmente producirán todo el desarrollo industrial que se pretende alcanzar.

La certificación de procesos y competencias constituye otro elemento decisivo. Las armadoras internacionales trabajan con estándares particularmente exigentes de seguridad, calidad, trazabilidad y cumplimiento. Para muchas pequeñas y medianas empresas, obtener las certificaciones necesarias representa inversiones considerables. Una estrategia que verdaderamente busque fortalecer la proveeduría nacional debería ofrecer mecanismos de acompañamiento técnico y financiero que faciliten su incorporación a las cadenas automotrices. No se trata de reducir los estándares para favorecer empresas locales, sino de ayudarlas a alcanzar los niveles que exige la competencia internacional.

La decisión arancelaria también debe analizarse dentro del escenario comercial norteamericano. Estados Unidos mantiene medidas que afectan a sectores relevantes de las exportaciones mexicanas, mientras continúan las negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha manifestado expectativas de alcanzar entendimientos que permitan reducir determinadas presiones arancelarias sobre productos mexicanos, particularmente vehículos, acero y otros bienes industriales. Sin embargo, las conversaciones permanecen sujetas a diferencias que todavía no han sido resueltas.

Las dificultades recientes de la industria automotriz muestran la importancia de ese contexto. Durante septiembre se registraron disminuciones relevantes en la producción y las exportaciones de vehículos, en medio de condiciones internacionales adversas. No sería correcto atribuir esos resultados exclusivamente a las políticas estadounidenses, pues intervienen factores de mercado, decisiones empresariales y ajustes productivos. Pero las tensiones comerciales indudablemente forman parte del escenario que enfrentan las compañías establecidas en México.

La industria automotriz mexicana necesita mantener condiciones competitivas para conservar inversiones y atraer nuevos proyectos. Las empresas internacionales comparan costos, disponibilidad energética, infraestructura, estabilidad regulatoria, calidad de la mano de obra y posibilidades de acceso a distintos mercados. En ese entorno, reducir temporalmente determinados aranceles puede representar una ventaja. Pero esa ventaja debe insertarse en una estrategia de largo plazo. Si México ofrece beneficios fiscales o comerciales sin resolver insuficiencias de infraestructura, energía, capacitación o seguridad jurídica, la política industrial permanecerá incompleta.

Existe además una cuestión que podría resultar especialmente delicada en las negociaciones con Washington: las reglas de origen. El T-MEC establece requisitos específicos de contenido regional para que determinados vehículos puedan recibir trato arancelario preferencial. Una pieza importada de un país ajeno a la región no adquiere automáticamente origen mexicano por el simple hecho de ingresar libre de aranceles o ser utilizada en una operación de ensamble realizada aquí. Son cuestiones jurídicas y comerciales distintas que conviene no confundir.

Esa diferencia es fundamental porque uno de los principales objetivos estadounidenses consiste en reforzar la producción dentro de América del Norte y evitar que empresas de países externos aprovechen indebidamente los beneficios del tratado. México debe tener cuidado de que los incentivos destinados a atraer inversiones no generen interpretaciones equivocadas sobre el cumplimiento de las reglas de origen. El ensamble nacional puede generar actividad económica y empleo, pero la posibilidad de exportar vehículos con preferencias comerciales dependerá de que efectivamente satisfagan los requisitos establecidos.

Por lo tanto, la flexibilización arancelaria mexicana no debería presentarse como una contradicción inevitable frente al T-MEC. Puede ser compatible con sus objetivos si impulsa inversiones que posteriormente incorporen mayor producción regional y nacional. Pero también puede generar tensiones si se utiliza principalmente para introducir componentes procedentes de terceros países sin desarrollar suficientemente la cadena productiva local. El resultado dependerá de la aplicación de las reglas, de los compromisos de las empresas y de la vigilancia institucional.

En este punto conviene evitar una discusión simplista sobre China. Las empresas chinas han adquirido una presencia creciente en la industria automotriz mundial, particularmente en vehículos eléctricos, baterías y determinadas tecnologías. Su expansión plantea desafíos competitivos y comerciales que México debe analizar cuidadosamente. Pero la nacionalidad de una empresa no constituye, por sí sola, prueba de prácticas irregulares ni justificación suficiente para rechazar cualquier inversión. Lo importante es exigir que las compañías cumplan las leyes mexicanas, respeten los compromisos comerciales y desarrollen actividades productivas que aporten beneficios reales al país.

La aclaración emitida por la Secretaría de Economía resulta relevante precisamente porque limita el acceso al beneficio a fabricantes que ya cuentan con instalaciones productivas y cumplen determinadas condiciones. No se trata de una concesión automática a nuevas marcas extranjeras. Sin embargo, corresponde a las autoridades mantener criterios transparentes para aplicar esos requisitos y evitar tratamientos discrecionales. La política industrial debe ofrecer certidumbre y condiciones claras de competencia, independientemente del origen del capital.

La protección de los proveedores nacionales tampoco puede entenderse como una exigencia de cerrar las fronteras. Muchas empresas mexicanas participan exitosamente en mercados internacionales porque importan materiales, maquinaria y tecnologías que les permiten producir bienes competitivos. Las cadenas modernas funcionan mediante intercambios complejos, no mediante economías completamente autosuficientes. Lo que debe buscarse es una incorporación creciente de valor agregado nacional, especialmente en actividades que requieren conocimientos especializados y generan empleos mejor remunerados.

En ese sentido, una política industrial seria debe distinguir entre ensamblar, manufacturar y desarrollar tecnología. El ensamble puede ser una actividad económicamente importante y ofrecer empleos formales. La manufactura de componentes amplía la participación productiva, mientras el diseño, la investigación y el desarrollo tecnológico permiten capturar segmentos de mayor valor. No se trata de despreciar ninguna etapa, sino de evitar que México permanezca indefinidamente concentrado en las actividades que generan menores posibilidades de innovación y autonomía industrial.

La transformación tecnológica del sector representa una oportunidad adicional. Los vehículos incorporan cantidades crecientes de componentes electrónicos, sensores, sistemas digitales, software y tecnologías de asistencia a la conducción. La movilidad eléctrica también está modificando las necesidades industriales, con nuevas exigencias relacionadas con baterías, sistemas de potencia, infraestructura de recarga y gestión energética. México posee capacidades manufactureras, talento profesional y una posición geográfica que pueden favorecer su participación en esos segmentos. Pero las oportunidades no se convertirán automáticamente en inversiones y empleos si no existen políticas que impulsen el desarrollo de capacidades especializadas.

Jalisco, por ejemplo, cuenta con una importante industria electrónica y una trayectoria de formación tecnológica que pueden contribuir al desarrollo de nuevos proveedores automotrices. Las relaciones entre empresas, centros de capacitación, instituciones educativas y organismos de certificación pueden facilitar la preparación de trabajadores y especialistas para integrarse a procesos de mayor complejidad. El reto consiste en conectar esas capacidades con las necesidades concretas de las armadoras y de sus cadenas de suministro. La capacitación para el trabajo, cuando responde a requerimientos productivos reales, puede convertirse en una herramienta fundamental de competitividad y movilidad social.

También deben considerarse las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Una gran armadora dispone de recursos para importar componentes, contratar especialistas y negociar condiciones comerciales internacionales. Un proveedor mexicano de menor tamaño puede enfrentar dificultades para financiar maquinaria, obtener certificaciones o cumplir exigencias logísticas. Si las políticas públicas se concentran únicamente en las grandes inversiones, existe el riesgo de que los beneficios se acumulen en los eslabones más fuertes de la cadena. El desarrollo industrial debería crear oportunidades para que empresas de distintos tamaños incrementen su participación.

Por ello sería conveniente establecer mecanismos públicos de seguimiento del decreto. No bastará con informar cuántas empresas utilizaron la exención o cuál fue el valor de las importaciones beneficiadas. Deberían conocerse los resultados en términos de producción nacional, empleos, inversiones, incorporación de proveedores y transferencia de tecnología. Los incentivos económicos deben evaluarse mediante indicadores que permitan determinar si realmente están contribuyendo al desarrollo del país. La transparencia también ayudaría a corregir oportunamente efectos que no hayan sido previstos.

La vigencia de cinco años ofrece un horizonte razonable para desarrollar proyectos industriales, pero también obliga a establecer objetivos intermedios. No tendría sentido esperar hasta 2031 para descubrir si las nuevas líneas de producción generaron las capacidades anunciadas. Las inversiones pueden evaluarse progresivamente y los compromisos de incorporación de contenido local deberían revisarse conforme avancen las operaciones. La certidumbre para los inversionistas es importante, pero no está reñida con la responsabilidad de demostrar que los beneficios concedidos producen resultados.

En el fondo, la decisión del gobierno mexicano revela una tensión que acompaña a numerosas políticas industriales. Para atraer inversiones resulta necesario ofrecer condiciones competitivas y facilitar la integración con cadenas internacionales. Pero para fortalecer la economía nacional también se necesita evitar que las actividades productivas queden reducidas a operaciones de bajo valor agregado. Ambos objetivos pueden complementarse si existe una estrategia clara de desarrollo de proveedores, innovación y formación de talento. Se vuelven contradictorios cuando los incentivos se otorgan sin mecanismos que permitan convertir las ventajas iniciales en capacidades permanentes.

La presidenta Sheinbaum tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la política industrial puede ir más allá de los anuncios de inversión y de las cifras de vehículos producidos. Su gobierno plantea fortalecer el contenido nacional y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva. La flexibilización arancelaria será congruente con esos objetivos si impulsa nuevas plantas, protege empleos existentes y abre espacios crecientes para empresas mexicanas. Pero requerirá ajustes si termina favoreciendo principalmente importaciones sin una incorporación significativa de producción nacional.

México tampoco debe perder de vista que la competencia internacional continuará intensificándose. Estados Unidos busca fortalecer su industria mediante aranceles, incentivos y mayores exigencias de contenido regional. China mantiene importantes capacidades de producción y desarrollo tecnológico. Europa enfrenta su propia transformación automotriz. En ese escenario, nuestro país necesita una estrategia que combine integración internacional con fortalecimiento interno. La competitividad no se consigue únicamente reduciendo impuestos a las importaciones ni protegiendo indiscriminadamente a los productores nacionales. Se construye mediante productividad, conocimiento, infraestructura, inversión y reglas confiables.

La decisión de eliminar temporalmente el arancel a determinadas autopartes puede convertirse en una herramienta útil para conservar inversiones y atraer nuevas líneas de producción. La aclaración de la Secretaría de Economía reduce preocupaciones sobre una apertura indiscriminada y establece condiciones orientadas a fortalecer la industria instalada. Pero la prueba decisiva comenzará ahora: demostrar que los componentes importados sirven para desarrollar mayores capacidades productivas dentro de México y no solamente para abaratar operaciones de ensamble. Los beneficios deberán reflejarse en empleos, proveedores nacionales, tecnología y crecimiento industrial verificable.

Porque una fábrica que ensambla automóviles puede generar actividad económica, pero una industria que fabrica componentes, desarrolla tecnología, forma especialistas y construye proveedores nacionales genera capacidades que permanecen y se multiplican. México necesita ambas cosas, pero no debería conformarse solamente con la primera. Y ésa es la sentencia: abrir la puerta a las autopartes extranjeras puede ser una decisión conveniente si sirve para abrir oportunidades a la industria mexicana. Lo que sería inadmisible es que, después de cinco años de beneficios arancelarios, descubramos que aumentaron las importaciones, pero no crecieron suficientemente nuestros proveedores, nuestra tecnología ni nuestra capacidad de fabricar lo que ensamblamos. Porque el verdadero éxito industrial no consiste en que los automóviles salgan de México, sino en que cada vez más de lo que llevan dentro también sea hecho en México.

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