El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los ataques de Eduardo Verástegui, presidente de la organización católica “Movimiento Viva México” y a su vez, organizador de CPAC México.

En conferencia mañanera de hoy 21 de noviembre de 2022, AMLO desestimó los ataques del actor Eduardo Verástegui, así como su influencia política e ideológica, pues aseguró que hasta hace dos meses no lo conocía.

Al respecto, AMLO dijo no creer que la ciudadanía conozca a Eduardo Verástegui, mas que un pequeño sector de la población.

“Los personajes, yo ni los conozco... al menos este actor es hasta ahora que empezó a hablarse. Tengo un mes o dos meses que sé de él. No creo que la gente sepa quién es... son sectores”, así lo dijo AMLO en su mañanera.

“No miento, supe de este señor hasta hace menos de dos meses, para que no se sobre estimen las cosas”, insistió.

Esto luego de que los pasados 18 y 19 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de México la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) México, en donde Eduardo Verástegui llamó a crear un partido verdaderamente de derecha para hacer frente a la izquierda mexicana.

Sobre algunas de las ideas expresadas en la CPAC México como posturas en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, AMLO indicó que ese tipo de pensamiento no avanza en México.

El presidente de México sostuvo que así como los integrantes de la CPAC, sus adversarios políticos también tienen ideas similares y no han avanzado en el país.

“No avanzan esas actitudes retrógradas. No han avanzado. Estos son iguales a los adversarios nuestros, nada más que estos son más auténticos... estos lo dicen; los otros, lo piensan, lo creen, pero no lo dicen. No pasa nada”

AMLO