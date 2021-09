Julen Rementería, del PAN, acusa fraude de México y Cuba durante la pandemia

El senador panista Julen Rementería denunció un presunto fraude entre México y Cuba por la contratación de médicos cubanos durante la pandemia.

En su cuenta de Twitter, Julen Rementería acusó que los implicados en este fraude serían los gobiernos del presidente AMLO , Claudia Sheinbaum, así como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel .

En este sentido, el senador panista afirmó que los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum contrataron 585 médicos cubanos que no estaban titulados durante la pandemia.

“No hay una sola evidencia de que los 585 cubanos que el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, cuenten con título profesional” Julen Rementería. Senador del PAN

En su investigación denominada “CubaGate”, señala que AMLO, Sheinbaum y Miguel Díaz-Canell llevaron a cabo un fraude por 255 millones 873 mil 177 millones de pesos.

Dicha cantidad fue otorgada por la Secretaría del Bienestar al gobierno de la CDMX, para la contratación de 585 “médicos falsos” cubanos que trataron a pacientes mexicanos con Covid-19, según Julen Rementería.

Además, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) realizó una transferencia de 135 millones 875 mil 81 pesos con 52 centavos al gobierno de la CDMX como ayuda por la pandemia.

Sin embargo, el 24 de abril, sólo tres días después de la transferencia, el gobierno de la CDMX firmó dos “convenios bianuales” con el gobierno de Cuba para la contratación de médicos.

El primer contrato fue por el monto de 135 millones 875 mil 81 pesos y el segundo por 103 millones 638 mil 266 pesos.

Dependencias no tienen información sobre acreditación de médicos cubanos contratados

Según lo publicado por Remetería, el Ministerio de Salud de Cuba se comprometió en los contratos a que los médicos que serían enviados a México estarían acreditados como profesionales de la salud.

Para corroborar la información de los médicos cubanos, realizó distintas solicitudes de información a dependencias como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

Entre la información requerida de los médicos cubanos se encontraba:

salarios

copias de sus títulos profesionales

acreditación de su profesión en México

criterios de compatibilidad

No obstante, como respuesta a las solicitudes vía transparencia, las dependencias afirmaron que la información no era de su competencia o que no la tenían .

Julen Rementería también solicitó la información al gobierno de la CDMX, pero este respondió que no tenía la acreditación como profesionales de los 585 médicos cubanos, dado que eso es responsabilidad de su país.

Rementería criticó que por cada médicos cubanos contratado se pagó $437 mil 390.05 pesos en total.

Mientras que un médico mexicano titulado en el país gana en el IMSS $17 mil pesos mensuales “y los tienen sin herramientas para trabajar”.

El senador panista acusó que el dinero de la contratación de los médicos cubanos se fue directo a la “dictadura cubana”.

“La transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen cubano y no a los supuestos médicos. Así lo constata el contrato entre la CDMX y el régimen Cubano. Y cobraron hasta en EUROS” Julen Rementería. Senador del PAN

Finalmente, el funcionario panista exigió transparentar los expedientes de los 585 médicos cubanos que se contrataron durante la pandemia.

Así como indemnizar a las familias de los pacientes que murieron por Covid-19 a causa de este supuesto fraude.