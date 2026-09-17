La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo el lugar 41 del mundo en Ciencias Veterinarias en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, el mejor resultado alcanzado por una universidad mexicana en esta clasificación internacional.

Los resultados de la edición 2026 del ranking, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy, fueron dados a conocer el 15 de septiembre. El GRAS evalúa 57 áreas académicas agrupadas en cinco campos: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

En total, nueve universidades mexicanas aparecen en el listado de este año, mientras que la UNAM destaca por su presencia en 17 áreas académicas.

¿En qué áreas destacó la UNAM en el Global Ranking of Academic Subjects 2026?

El resultado más destacado de la UNAM se registró en Ciencias Veterinarias, con el lugar 41 a nivel mundial, posición que también representa el mejor resultado obtenido por una institución mexicana en el GRAS 2026.

La Universidad Nacional también apareció en los siguientes rangos:

Ecología: lugar 51-75

Ciencias Atmosféricas: lugar 76-100

Ciencias de la Tierra: lugar 101-150

ShanghaiRanking reporta además la presencia de la UNAM en otras disciplinas, entre ellas Oceanografía, Ciencias Biológicas, Física, Ciencias Ambientales e Ingeniería, Biotecnología, Ciencias Agrícolas y Salud Pública.

UNAM aparece en 17 áreas académicas del ranking

La UNAM fue la universidad mexicana con presencia en un mayor número de áreas del GRAS 2026.

De las 30 clasificaciones obtenidas en conjunto por las nueve universidades mexicanas, 17 corresponden a la UNAM y las 13 restantes se distribuyen entre las otras ocho instituciones del país.

Las 17 áreas en las que aparece la Universidad Nacional se distribuyen en los cinco campos académicos que contempla el ranking:

7 en Ciencias Naturales

4 en Ciencias de la Vida

3 en Ciencias Médicas

2 en Ingeniería

1 en Ciencias Sociales

De acuerdo con la UNAM, esta presencia en los cinco campos es un resultado que ninguna otra institución mexicana alcanzó en esta edición.

¿Qué evalúa el Global Ranking of Academic Subjects 2026?

El Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) analiza el desempeño de las universidades en disciplinas académicas específicas. La edición 2026 incluye cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones.

Para esta edición se consideró la producción científica publicada entre 2021 y 2025, con información procedente de Web of Science e InCites.

La metodología contempla cinco categorías: personal académico de clase mundial, producción científica de clase mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional.

Con sus 17 áreas clasificadas, la UNAM mantiene una amplia presencia en el GRAS 2026, con su resultado más alto en Ciencias Veterinarias, donde alcanzó el lugar 41 del mundo.