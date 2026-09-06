La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio la bienvenida a 1,743 estudiantes de licenciatura que fueron aceptados bajo la modalidad “Tu Segunda Opción”, tras haber presentado el examen de control.
Desde el lunes 7 de septiembre, los seleccionados podrán acudir al área de servicios escolares del plantel asignado, llevando su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.
A partir del martes 8 de septiembre podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria para que puedan concluir su proceso de inscripción como nuevos estudiantes.
¿Qué escuelas de la UNAM aceptaron a alumnos de “Tu Segunda Opción”?
Las personas participantes en el proceso pueden ingresar a www.tusegundaopcion.unam.mx con su número de folio para saber a cuál de sus tres opciones registradas fueron asignadas.
Gracias a este esfuerzo por aumentar la matrícula, se ofrecieron a las y los jóvenes 73 programas de licenciatura en 17 entidades académicas de la UNAM, con la siguiente distribución:
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Guanajuato: 184
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Querétaro: 128
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca, Oaxaca: 27
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán: 222
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán:103
- Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra: 15
- Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción: 11
- Escuela Nacional de Trabajo Social: 127
- Facultad de Artes y Diseño (campus Taxco): 21
- Facultad de Estudios Superiores Acatlán: 247
- Facultad de Estudios Superiores Aragón: 68
- Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: 58
- Facultad de Estudios Superiores Zaragoza: 16
- Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (campus II Tlaxcala): 60
- Facultad de Filosofía y Letras: 258
- Facultad de Música: 172
- Instituto de Energías Renovables (Temixco, Morelos): 26
No obstante, es de destacar que en esta modalidad es obligatorio cumplir con los prerrequisitos que pidan licenciaturas como:
- Traducción
- Música y Tecnología
- Lingüística Aplicada
- Enseñanza del Inglés
- Canto
- Composición
- Educación Musical
- Etnomusicología
- Instrumentista
- Piano
¿Qué es “Tu Segunda Opción” de la UNAM?
“Tu Segunda Opción” es una alternativa que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a algunos aspirantes que no fueron seleccionados en la carrera que eligieron inicialmente.
A través de esta opción, el aspirante puede tener la posibilidad de ingresar a otra carrera que tenga lugares disponibles, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la universidad.