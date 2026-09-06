La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio la bienvenida a 1,743 estudiantes de licenciatura que fueron aceptados bajo la modalidad “Tu Segunda Opción”, tras haber presentado el examen de control.

Desde el lunes 7 de septiembre, los seleccionados podrán acudir al área de servicios escolares del plantel asignado, llevando su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.

A partir del martes 8 de septiembre podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria para que puedan concluir su proceso de inscripción como nuevos estudiantes.

Jóvenes realizando el examen de control presencial de la UNAM (Jorge Ortega Hernández)

¿Qué escuelas de la UNAM aceptaron a alumnos de “Tu Segunda Opción”?

Las personas participantes en el proceso pueden ingresar a www.tusegundaopcion.unam.mx con su número de folio para saber a cuál de sus tres opciones registradas fueron asignadas.

Gracias a este esfuerzo por aumentar la matrícula, se ofrecieron a las y los jóvenes 73 programas de licenciatura en 17 entidades académicas de la UNAM, con la siguiente distribución:

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Guanajuato: 184 Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Querétaro: 128 Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca, Oaxaca: 27 Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán: 222 Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán:103 Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra: 15 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción: 11 Escuela Nacional de Trabajo Social: 127 Facultad de Artes y Diseño (campus Taxco): 21 Facultad de Estudios Superiores Acatlán: 247 Facultad de Estudios Superiores Aragón: 68 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: 58 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza: 16 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (campus II Tlaxcala): 60 Facultad de Filosofía y Letras: 258 Facultad de Música: 172 Instituto de Energías Renovables (Temixco, Morelos): 26

No obstante, es de destacar que en esta modalidad es obligatorio cumplir con los prerrequisitos que pidan licenciaturas como:

Traducción

Música y Tecnología

Lingüística Aplicada

Enseñanza del Inglés

Canto

Composición

Educación Musical

Etnomusicología

Instrumentista

Piano

UNAM (Aharstrom | Wikimedia Commons)

¿Qué es “Tu Segunda Opción” de la UNAM?

“Tu Segunda Opción” es una alternativa que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a algunos aspirantes que no fueron seleccionados en la carrera que eligieron inicialmente.

A través de esta opción, el aspirante puede tener la posibilidad de ingresar a otra carrera que tenga lugares disponibles, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la universidad.