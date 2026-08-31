La UNAM inició el ciclo escolar 2026-2027 con la llegada de más de 85 mil estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de bachillerato y licenciatura.
Durante el mensaje de bienvenida, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que las y los nuevos universitarios llegaron a la máxima casa de estudios gracias a su preparación, constancia, dedicación y esfuerzo.
UNAM pide aprovechar la tecnología sin sustituir el pensamiento crítico
Leonardo Lomelí Vanegas exhortó a la comunidad estudiantil a asumir nuevos retos, conocer otras experiencias y aprovechar las oportunidades que ofrece su formación universitaria.
“Con su presencia, la Universidad cobra nueva vitalidad y confirma que la educación pública tiene la enorme virtud de abrir horizontes de desarrollo y entendimiento, generar condiciones para la movilidad social y contribuir a la construcción de un mundo mejor”Leonardo Lomelí Vanegas
El rector también señaló que el ciclo escolar comienza en un contexto marcado por importantes avances científicos y tecnológicos, en ese sentido, pidió utilizar las herramientas digitales para complementar el aprendizaje, pero sin sustituir el análisis, la imaginación ni el esfuerzo académico.
Asimismo, aseguró que las y los estudiantes no estarán solos ante las exigencias de esta nueva etapa, pues la UNAM cuenta con docentes, tutores, programas de orientación y servicios de apoyo emocional especializados.
“La esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México reside en quienes le dan vida y en el compromiso de sus egresadas y egresados con la consolidación de una nación más justa, libre, sostenible, democrática y con menos desigualdades”Leonardo Lomelí Vanegas
Este ciclo escolar también coincide con el 475 aniversario de la expedición de la Real Cédula de 1551, antecedente de la primera universidad del país, y para el rector, las nuevas generaciones se incorporan a una institución con casi cinco siglos de historia que se renueva con cada generación.
Finalmente, Leonardo Lomelí llamó a las y los estudiantes de la UNAM a respetar las diferencias, rechazar la violencia y la discriminación y contribuir a construir espacios universitarios seguros, saludables, incluyentes, creativos y solidarios.