La UNAM inició el ciclo escolar 2026-2027 con la llegada de más de 85 mil estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de bachillerato y licenciatura.

Durante el mensaje de bienvenida, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que las y los nuevos universitarios llegaron a la máxima casa de estudios gracias a su preparación, constancia, dedicación y esfuerzo.

UNAM pide aprovechar la tecnología sin sustituir el pensamiento crítico

Leonardo Lomelí Vanegas exhortó a la comunidad estudiantil a asumir nuevos retos, conocer otras experiencias y aprovechar las oportunidades que ofrece su formación universitaria.

“Con su presencia, la Universidad cobra nueva vitalidad y confirma que la educación pública tiene la enorme virtud de abrir horizontes de desarrollo y entendimiento, generar condiciones para la movilidad social y contribuir a la construcción de un mundo mejor” Leonardo Lomelí Vanegas

El rector también señaló que el ciclo escolar comienza en un contexto marcado por importantes avances científicos y tecnológicos, en ese sentido, pidió utilizar las herramientas digitales para complementar el aprendizaje, pero sin sustituir el análisis, la imaginación ni el esfuerzo académico.

Asimismo, aseguró que las y los estudiantes no estarán solos ante las exigencias de esta nueva etapa, pues la UNAM cuenta con docentes, tutores, programas de orientación y servicios de apoyo emocional especializados.

“La esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México reside en quienes le dan vida y en el compromiso de sus egresadas y egresados con la consolidación de una nación más justa, libre, sostenible, democrática y con menos desigualdades” Leonardo Lomelí Vanegas

Este ciclo escolar también coincide con el 475 aniversario de la expedición de la Real Cédula de 1551, antecedente de la primera universidad del país, y para el rector, las nuevas generaciones se incorporan a una institución con casi cinco siglos de historia que se renueva con cada generación.

Finalmente, Leonardo Lomelí llamó a las y los estudiantes de la UNAM a respetar las diferencias, rechazar la violencia y la discriminación y contribuir a construir espacios universitarios seguros, saludables, incluyentes, creativos y solidarios.