Leonardo Lomelí anunció que se analizan nuevas formas de ingreso para carreras de baja demanda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El rector de la Máxima Casa de Estudios declaró que de momento van a revisar la viabilidad de opciones, como ya había mencionado en días anteriores, tras la polémica por el examen de licenciatura 2026.

La explicación de Leonardo Lomelí fue dada a medios de comunicación, tras encabezar la sesión del Consejo Técnico Universitario, en donde se abordó el presupuesto de la UNAM para 2027.

UNAM analiza nueva formas de ingreso para carreras de baja demanda: Leonardo Lomelí

El rector Leonardo Lomelí abrió la puerta a nuevas formas de ingreso a la UNAM, aunque las mismas no se plantearían para todas las licenciaturas, sólo las carreras de baja demanda.

🚨 La @UNAM_MX abre la puerta a nuevas formas de ingreso a licenciatura.



Tras la crisis del examen 2026, el rector Leonardo Lomelí dijo que se deberán explorar otros mecanismos, particularmente para carreras de baja demanda pic.twitter.com/Sl9eaZC9fc — Laura Toribio (@LauraToribio2) September 10, 2026

Ante pregunta expresa de si se descartan las nuevas formas de ingreso a la UNAM, Leonardo Lomelí aseguró que se tendrían que analizar las opciones y la viabilidad de las mismas.

Para junio 2026, las carreras de baja demanda de la UNAM, basadas en las pocas solicitudes presentadas el año anterior eran:

Desarrollo Territorial

Estudios Sociales y Gestión Local

Geohistoria

Historia del Arte

Literatura Intercultural

Lengua y Literaturas Modernas Alemán

Previamente, Leonardo Lomelí había señalado que los exámenes de ingreso de la UNAM serían únicamente presenciales mientras desarrolla un sistema seguro ante uso de posibles trampas.

Y había asegurado la posibilidad de abrir nuevas sedes en todo el país, con equipos controlados por la UNAM para facilitar la participación de los aspirantes, aunque de momento Leonardo Lomelí no dio más detalles.

UNAM podría vetar a alumnos que hicieron trampa en examen de ingreso: Leonardo Lomelí

Leonardo Lomelí también fue cuestionado sobre las trampas vistas en el reciente examen de admisión, referente a si los aspirantes que las cometieron enfrentarán procesos por ello.

El rector señaló que debido a que eran aspirantes y no estudiantes, la UNAM no tiene jurisdicción, sin embargo, habría posibilidad de ser vetados para participar nuevamente en el proceso de ingreso.

Hasta el momento, la UNAM no establece en su convocatoria la imposibilidad de que un aspirante pueda presentar el examen de ingreso a la licenciatura, por lo que también tendría que ser sometido a revisión.