Ulises Lara respondió a las acusaciones de su hermana, quien lo acusó de utilizar sus vínculos dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) para intervenir en un litigio relacionado con una vivienda.

Lara lamentó que la controversia familiar haya trascendido al espacio público y aseguró que evitará exponer detalles de la vida privada de su familia. Sin embargo, aclaró que nunca cometió abuso de poder.

Ulises Lara fija postura ante acusaciones de su hermana por presunto despojo

Hilda Lara acusó a su hermano de haber utilizado su influencia en la Fiscalía de CDMX para despojarle una propiedad que le pertenecía a su padre, pero que ella y su esposo adquirieron con un crédito Infonavit.

A través de un comunicado, Ulises Lara rechazó haber intervenido en el conflicto familiar como servidor público, afirmando que nunca buscó y obtuvo algún beneficio personal o patrimonial con su cargo.

Ulises Lara rompe el silencio sobre acusaciones de su hermana por presunto despojo (@UlisesLaraLopez)

Ulises Lara afirmó que su supuesta intervención fue revisada por Asuntos Internos de la Fiscalía de CDMX, instancia que habría determinado concluir y archivar el expediente ante la falta de elementos suficientes.

Lara dijo respetar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, pero pidió que las controversias terminen ante los señalamientos de las instituciones y autoridades judiciales correspondientes.

Hilda Lara y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, sostienen que adquirieron el inmueble en 2013 mediante una operación formalizada ante notario. Posteriormente enfrentaron un proceso por presunto despojo agravado.