En el primer día de actividades tras el periodo vacacional de verano, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Gustavo Pacheco López, explicó los detalles del proceso extraordinario de admisión 27-Invierno, con el cual la UAM se suma a la iniciativa federal Plataforma Educación Superior 2026.

Durante una entrevista en UAM Radio 94.1 FM con la titular de la radiodifusora universitaria, Verónica Veloz Valencia, el rector de la UAM, Gustavo Pacheco sostuvo que la nación convoca a la UAM a atender a las juventudes y a quienes desean continuar sus estudios universitarios. Subrayó que la respuesta de esta casa de estudios debe darse en el presente, ante las necesidades expresadas por el bono demográfico.

El rector general, Gustavo Pacheco indicó que este llamado recupera la vocación con la cual nació la UAM en 1974, frente a una crisis de acceso a la educación superior. Aseguró que, cinco décadas después, la Universidad refrenda sus valores fundacionales con responsabilidad, respeto a su autonomía y apego a la Legislación Universitaria.

Consejos Divisionales determinarán los espacios, puntajes y licenciaturas

El rector general, Gustavo Pacheco puntualizó que corresponderá a los 15 Consejos Divisionales determinar los espacios, los puntajes de ingreso y las licenciaturas que participarán. Estos órganos sesionarán entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, por lo que se prevé publicar la convocatoria a más tardar el 4 de octubre, dar a conocer los resultados hacia el 30 de noviembre e iniciar el ciclo escolar el 18 de enero de 2027.

Asimismo, recordó que la UAM ya analizaba la ampliación de su matrícula y que mantiene un diálogo continuo con la Secretaría de Educación Pública y la Cámara de Diputados para gestionar el presupuesto adicional que requerirá.

Aclaró que quienes ingresen en 2027 serán profesionales hacia 2030, de modo que deberán contar a lo largo de su formación con instalaciones, infraestructura y servicios académicos adecuados; esto, aseveró, no implicará cambios en el modelo educativo, sino que se tiene la posibilidad de optimizarlo.

El rector general de la UAM, Gustavo Pacheco añadió que el presupuesto se administra bajo un esquema de austeridad, se destina a las funciones sustantivas y se fiscaliza de manera continua, a fin de ofrecer certeza sobre el uso de los recursos públicos.

Rector de la UAM descarta saturación en los planteles

El rector general, Gustavo Pacheco descartó que el proceso extraordinario implique una saturación y planteó aprovechar mejor la capacidad instalada, precisó que en el transcurso del primer año algunas personas cambian de carrera o, en algunos casos, abandonan sus estudios, por ello pueden quedar lugares en grupos ya programados para el trimestre de invierno.

En los casos donde no exista disponibilidad, los Consejos Divisionales podrán analizar la creación de nuevos grupos, lo que requeriría aulas, personal académico y de soporte.

Detalló que los 15 Consejos Divisionales tienen tres facultades centrales para organizar este proceso: precisar los cupos y los puntajes de admisión; aprobar la planeación anual de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEA), y fijar los requerimientos de la planta docente.

A partir de la información sobre salones, laboratorios, talleres, horarios y plantilla docente, estos órganos colegiados establecerán las condiciones de incorporación para el trimestre 27-Invierno.

Comisión de la Rectoría General analizará posibles modificaciones al examen de ingreso

Sobre posibles modificaciones al examen de ingreso, el rector general, Gustavo Pacheco dijo que una comisión de la Rectoría General, creada en julio de este año, analiza el desempeño de la modalidad presencial aplicada hasta 2019 y del formato virtual adoptado desde 2020. Sus conclusiones, previstas para septiembre, en diálogo con las rectorías y secretarías de Unidad, así como con las direcciones de división, permitirán establecer si el proceso permanecerá en línea o transitará a un esquema presencial con apoyo de equipos de cómputo.

El rector general de la UAM, Gustavo Pacheco aprovechó el momento para recordar a los aspirantes que el puntaje de selección de la Universidad Autónoma Metropolitana se integra por el promedio de bachillerato, con un valor de 30 por ciento, y el resultado del examen de selección, equivalente al 70 por ciento.