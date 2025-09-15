El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó la queja de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, contra Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género.

En 2023, Layda Sansores presentó una queja ante el Instituto Local Electoral de Campeche contra Ricardo Salinas Pliego, por mensajes en redes sociales donde el empresario dueño de Grupo Salinas, la amenaza e insulta con apodos por su apariencia física.

Por ello, la gobernadora de Campeche presentó la queja por violencia política de género; sin embargo, el Tribunal Electoral desestimó la misma el pasado miércoles 10 de septiembre 2025.

Tribunal Electoral desecha queja de Layda Sansores contra Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género

Layda Sansores presentó su queja por violencia política de género ante el Instituto Local Electoral de Campeche, misma que Ricardo Salinas Pliego impugnó al declarar a la instancia incompetente para dar una resolución.

Por eso el caso fue turnado a la Sala Superior del TEPJF, no obstante, el Tribunal Electoral desestimó la queja por mayoría de votos, 4 a 2 de los magistrados.

La razón por la que se desechó es que la mayoría de los magistrados no consideran que los mensajes estén relacionados con la materia electoral, por lo que el caso debe ser resuelto por el medio civil o penal.

Layda Sansores (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

¿Por qué Layda Sansores acusa a Ricardo Salinas Pliego de violencia política de género?

Layda Sansores presentó la queja por violencia política de género contra Ricardo Salinas Pliego luego de que el empresario se burlara en múltiples ocasiones de ella.

Lo anterior tras las advertencias de Layda Sansores de exhibir al empresario en su programa Martes del Jaguar, a lo que Ricardo Salinas Pliego salió a insultarla y a llamarla “perro feo”.

Las confrontaciones entre ambos continuaron a lo largo de 2023, lo que llevó a Layda Sansores a llamar a Ricardo Salinas Pliego “hampón, deudor y misógino”, así como también lo acusó por amenazas.

Layda Sansores decidió interponer su queja formal ante las autoridades locales para acusar a Ricardo Salinas Pliego de violencia política de género.