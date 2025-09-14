El magnate Ricardo Salinas Pliego chocó en redes sociales con la empresaria y diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, por el tema del Presupuesto 2026; “se roban todo”, dijo el presidente de TV Azteca.

Todo comenzó cuando el Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, destacó el Presupuesto 2026 del Gobierno de México, que será de 10 billones 193 millones de pesos; “el más grande registrado hasta ahora (...) el doble del último año del gobierno de Peña Nieto”, precisó.

“Criminales-Corruptos-Rateros, ¡Viva México, cabrones!“, respondió Ricardo Salinas Pliego sin ofrecer mayor explicación; sin embargo, esto generó un choque con la diputada Patria Armendáriz.

Patricia Armendáriz le responde a Ricardo Salinas Pliego; “¿De cuando a acá el gasto de gobierno es un pecado?”

Ayer 13 de septiembre, Patricia Armendáriz le respondió a Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de X, donde el presidente de TV Azteca señaló al Gobierno de México como “criminales, corruptos y rateros” por el tema del Presupuesto 2026.

“¿Y de cuando a acá el gasto de gobierno es un pecado? Todo lo contrario, cuando se invierte en bienestar para la gente es una virtud. Maxime que se hace sin tocar los impuestos", escribió la diputada de Morena en su cuenta de X.

“Pero ustedes se asignan el doble del presupuesto, se roban todo, nada de lo que hacen funciona”, respondió el presidente de TV Azteca, y agregó:

“Pero preguntémosle a la gente: ¿Ustedes crees que con el doble de presupuesto que se asignaron los gobiernícolas corruptos el pueblo de México va a vivir mejor o lo que van a vivir mejor van a ser los políticos y sus familiares?¿Están de acuerdo en que se roben tanto dinero?“. Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego tiene una deuda de 74 mil millones de pesos con el SAT; más de la mitad de su fortuna

Ante el cruce anterior, cabe señalar que Ricardo Salinas Pliego tiene una deuda en impuestos de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual tiene que resuelta por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Mientras que la fortuna actual del magnate es de más de 92 mil 287 millones de pesos, según cifras de la revista Forbes de 2025.

En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que pese al modus operandi de Salinas Pliego ante la anterior SCJN para no pagar su deuda, “va a tener que pagar los impuestos que debe“.