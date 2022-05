Luego de que se presentara la manifestación de Impacto Ambiental para el tramo 5 del Tren Maya, Sélvame del Tren también aseguró que éste viola la Ley de Movilidad.

Francisco de Anda, especialista en movilidad y miembro de la organización contra la forma en que se desarrolla una de las obras insignia del gobierno federal, aseguró que esta construcción no cumple con lo establecido por la ley.

Francisco De Anda contó para Así las cosas que el proyecto del Tren Maya ha ido cambiando “de forma intempestiva y abrupta” debido a la falta de planeación.

Esto hace que no se entienda el beneficio del proyecto que, “básicamente es de movilidad” que conectará diversas ciudades de la península y que, en teoría, debería generar desarrollo.

El especialista en movilidad de Sélvame del Tren, aclaró que un ferrocarril no impulsa ni significa lo mismo ahora que en el contexto de los 1800‘s.

“Un ferrocarril debería entonces…sustituir viajes en automóvil particular, que son básicamente lo más ineficiente…si no existe un diagnóstico, si no existe una planeación y si es solamente una idea, entonces estamos partiendo de un inicio equivocado”

Francisco de Anda de Sélvame del Tren