Si el gobierno federal desacata los amparos que ordenan detener las obras del Tramo 5 del Tren Maya, el activista Arturo Islas amagó con acampar en la zona aunque le “pasen por encima”.

Así lo señaló el integrante del colectivo “Sélvame del Tren”, quien insistió en llamar a AMLO a escuchar y dialogar con los activistas que se oponen a la construcción del Tren Maya.

Sin embargo, Arturo Islas advirtió que si la postura del presidente AMLO sigue siendo la misma, acampará en la zona del Tramo 5 del Tren Maya aunque le “pase por encima”.

AMLO: El tramo 5 del Tren Maya no tendrá modificaciones

Durante un foro realizado por El Financiero, Arturo Islas reiteró su posición en contra de la construcción del Tren Maya y amagó con acampar en las obras del Tramo 5 para impedirlas.

En ese sentido, señaló que espera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) respete los amparos que se han liberado para frenar las obras del Tramo 5 del Tren Maya.

De lo contrario, Arturo Islas amagó con montar un campamento en la zona de la construcción de la obra, junto a otros integrantes del colectivo de activistas “Sélvame del Tren”.

De la misma forma, Arturo Islas expuso que si les obliga a realizar acciones de resistencia como el campamento, nadie los va a quitar como recordó, nadie quitó el campamento de AMLO en Reforma.

“Así como él dice que ‘el Tren va porque va’ ¡No! Ahí vienen los amparos, viene una lucha, y ojalá no los viole y si no pues la resistencia. Acamparemos ahí y pues que nos pase por encima, como no le pasaron por encima en Reforma a él seis meses que estuvo acampando”

Arturo Islas