El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México anunció que la estación La Virgen del Tren Ligero estará cerrada tres días por mantenimiento.

Esta interrupción operativa se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo de 2026, por lo que les pidieron a todos sus usuarios tomar precauciones.

“Por trabajos de mantenimiento a escalera de acceso, la estación La Virgen permanecerá cerrada del 18 al 20 de mayo por lo que no se realizará el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio” Servicio de Transportes Eléctricos

Anuncian cierre de la estación La Virgen del Tren Ligero en la CDMX

A través de su cuenta de X, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que a partir de este lunes 18 de mayo la estación La Virgen permanecerá cerrada.

De acuerdo con el mensaje, el cierre temporal de la estación La Virgen se debe a labores de mantenimiento en las escaleras de entrada, las cuales durarán tres días.

Estación La Virgen estará cerrada tres días por mantenimiento (@STECDMX / X )

Debido a las labores de mantenimiento, los usuarios no podrán ni descender ni ascender a las unidades en esta estación durante todo el día de servicio.

El Servicio de Transportes Eléctricos recomendó a la población planificar sus trayectos y considerar rutas alternativas para evitar retrasos durante estos tres días de cierre.

Anuncian la reapertura de la estación Xotepingo tras finalizar trabajos de mantenimiento

Mientras que la estación La Virgen estará cerrada, el Servicio de Transportes Eléctricos informó la reapertura de Xotepingo tras finalizar sus respectivos trabajos de mejora.

“Concluyeron los trabajos en Xotepingo por lo que se abren accesos y se reanuda la operación del servicio en la estación” Servicio de Transportes Eléctricos

Estas modificaciones forman parte de un proyecto de modernización integral del sistema de transporte en el sur de la CDMX, que incluye la incorporación de nuevos convoyes.

Desde mitad del 2025, el Tren Ligero no funcionó en su totalidad y unidades del RTP tuvieron que apoyar en el trayecto de capitalinos que viven al sur.

El Servicio de Transportes Eléctricos dio a conocer que la modernización del Tren Ligero permitió cumplir la meta de incrementar la cantidad de usuarios transportados.

Tren Ligero “El Ajolote” (Especial)

El Tren Ligero cubre un recorrido de 13 kilómetros en la zona sur de la capital, la línea cuenta con 18 estaciones (16 intermedias y 2 terminales) y atraviesa alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.