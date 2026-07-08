En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha endurecido a postura de México, tras la reciente muerte de un connacional en un operativo del Servicio de Control de Migración y Aduanas, el ICE de Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que se estará presentando medidas jurídicas a través de Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Estamos preparando, no sé si hoy o mañana, probablemente mañana, lo va a presentar Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Luego de que se reportó la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a tiros por parte del ICE en un operativo en Houston, Texas, Estados Unidos, supuestamente se habría negado a la detención.

Notas diplomáticas se acaban tras nueva muerte de un connacional en operativo de ICE: Sheinbaum

Ante el endurecimiento de la postura de México, la mandataria Sheinbaum dijo que las notas diplomáticas se acabaron para los Estados Unidos, tras la nueva muerte de un connacional en operativo de ICE.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y de lo que hemos planteado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues pese a tener respuesta por parte del ICE y del gobierno de los Estados Unidos para la notas diplomáticas de México, no hay más que la respuesta bilateral, apuntó Sheinbaum.

Sheinbaum: México no puede permitir el maltrato a connacionales:

Ante la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en manos del ICE, la presidenta Sheinbaum aseguró que México no puede permitir el maltrato a connacionales en los Estados Unidos.

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos, a los connacionales. Las medidas tomadas hasta el momento no han tenido los resultados que buscamos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como Sheinbaum lamentó “otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos”, pese a sus esfuerzos ante el rechazo al ICE.