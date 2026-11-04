Jubilados de la Cámara de Diputados retiraron el bloqueo que mantenían desde las 6:00 horas en las inmediaciones, tras mantener diálogo con el presidente Raúl Bolaños-Cacho.

El retiro se dio tras casi nueve horas de bloqueo en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, por parte de los jubilados del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados.

Al respecto y tras el diálogo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cuén, destacó su disponibilidad y afirmó que estudiarán el pliego petitorio.

Jubilados de la Cámara de Diputados retiran bloqueo tras casi nueve horas

Tras su salida de la mesa de diálogo, los jubilados de la Cámara de Diputados acordaron retirar el bloqueo en San Lázaro alrededor de las 14:30 horas, tras casi nueve horas de protesta.

Sin embargo, como declararon los jubilados tras retirar el bloqueo, no cesarán en sus protestas, ya que no tienen medicamentos y hay pagos pendientes desde hace siete meses.

Por ello, los jubilados de la Cámara de Diputados señalaron que por un día sin sesión “no pasará nada” —como este 4 de noviembre—, a diferencia de ellos que tienen meses de pagos pendientes.

Los jubilados de la Cámara de Diputados exigen la asignación de recursos del Presupuesto 2027 al numeral 23 de la partida 1530 para otorgar una ayuda mensual de 11 mil 800 pesos.

Jubilados de la Cámara de Diputados retiran bloqueo; advierten no habrá retroceso (Especial)

Raúl Bolaños adelanta nueva reunión con los jubilados de la Cámara de Diputados

Los jubilados de la Cámara de Diputados retiraron el bloqueo después de que la Mesa Directiva prometiera leer y dar una solución precisa a su pliego petitorio.

Raúl Bolaños señaló que estudiarán el pliego petitorio de los jubilados, por lo que se reunirán en la Cámara de Diputados el próximo jueves 12 de noviembre a las 12:00 horas.

Ahora lo que hicimos fue escuchar sus planteamientos, y yo siempre he creído que el diálogo es el camino y la solución y yo le reconozco a los jubilados la voluntad que tuvieron hoy para que de manera civilizada lográramos este primer acuerdo. Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva

Raúl Bolaños dijo desconocer a su vez la situación de los jubilados de la Cámara de Diputados, quienes se comprometieron a liberar los accesos pero se mantendrá el diálogo.