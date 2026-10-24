La Biblioteca Vasconcelos reabrirá este sábado 24 de octubre, luego de que la Secretaría de Cultura y la Sección Sindical SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) alcanzaran acuerdos.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Cultura agradeció el diálogo con la representación sindical para mantener las negociaciones, lo que permitirá que la biblioteca reabra en sus horarios habituales.

Comunicado Biblioteca Vasconcelos (Especial)

Sindicato tendrá reunión tras liberar la Biblioteca Vasconcelos

Como parte de los acuerdos, el próximo lunes 26 de octubre se realizará una reunión con representantes de todos los sindicatos con afiliados en la Secretaría de Cultura.

El encuentro tendrá como objetivo definir lineamientos sobre el otorgamiento de facilidades de tiempo para actividades sindicales, garantizando al mismo tiempo las labores sustantivas y el respeto a los derechos laborales.

Con esto, la Secretaría de Cultura sostuvo que el diálogo con las organizaciones sindicales ha sido permanente mediante mesas de trabajo y reiteró su disposición para construir acuerdos.

Oficinas centrales de la Secretaría de Cultura también fueron liberadas

Poco antes de informarse la reapertura de la Biblioteca Vasconcelos, la propia Secretaría de Cultura informó que las oficinas centrales ubicadas en la colonia Juárez de la Ciudad de México, ya habían sido liberadas.

La dependencia explicó que la controversia surgió a partir de un incremento superior al 97% en las facilidades de tiempo para actividades sindicales, tema que requiere revisión y acuerdos.

Finalmente, la dependencia reafirmó su compromiso de respetar los derechos laborales y garantizar los derechos culturales, reconociendo que ambos son esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones.