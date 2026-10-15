El senador Javier Corral Jurado sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe corregir la antinomia jurídica, sino que la tarea le corresponde al Poder Legislativo.

Durante un breve encuentro con los medios, Javier Corral aceptó que la reforma al Poder Judicial necesita correcciones, pero aclaró que las modificaciones no son tarea de la SCJN.

“Si queremos corregir la antinomia, tiene que haber una reforma constitucional. Esa responsabilidad debe asumirla el Congreso y no la Corte”. Javier Corral, senador

Javier Corral plantea que el Poder Legislativo asuma la solución de la antinomia jurídica y no la SCJN

Javier Corral afirmó que, si se busca solucionar la antinomia del Poder Judicial, no lo debería hacer la SCJN sino el Congreso de la Unión, pues se ocuparía de una reforma constitucional.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (SCJN )

Con estas declaraciones, Javier Corral hizo ver que existe una contradicción normativa dentro de la reforma al Poder Judicial, que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El senador planteó que la solución debe provenir de una modificación legislativa y constitucional, en vez de esperar que los ministros de la SCJN resuelvan el problema mediante una interpretación judicial.

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan luego de que el Congreso avalara hace meses aplazar las elecciones del Poder Judicial al 2028, cuando inicialmente estaban programadas para 2027.

Durante las discusiones de ese entonces, los legisladores plantearon que la reforma al Poder Judicial necesitaba robustecer las leyes secundarias y estructurar los exámenes a los que se someten los aspirantes.