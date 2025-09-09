El municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, se encuentra en alerta luego de que el río Texcuyuapan se desbordara tras las fuertes lluvias.

Esto generó inundaciones en más de 10 colonias de Tapachula, entre ellas Barrio Nuevo, en donde varias familias fueron evacuadas como medida de protección.

Durante la noche autoridades estatales y locales recorrieron varias de colonias afectadas, en donde continuaron con tareas de prevención.

Tapachula en alerta: se desborda río por fuertes lluvias y genera inundaciones (Protección Civil Chiapas)

Tapachula en alerta: Autoridades realizan recorridos en zonas afectadas

Cerca de la media noche del lunes 8 de septiembre, autoridades locales y estatales llevaron a cabo un recorrido de verificación por las calles de Tapachula.

Puntualmente, el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, en compañía del secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero, visitaron las colonias Campestre Corlay y Monroy.

En los recorridos participaron grupos de tareas, conformados por elementos de la Secretaría de Marina y Protección Civil, así como autoridades estatales y del municipio de Tapachula.