La madrugada del lunes 25 de agosto, la depresión tropical Diez-E aumentó su intensidad y se convirtió en la Tormenta Tropical Juliette que se pronostica, afectará al país el 26 de agosto 2025.

De acuerdo con lo informado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su avance hacia el territorio nacional el meteoro va a provocar lluvias en la mayor parte de las zonas de todo el país.

Pero, ¿cuál será la trayectoria y estados afectados debido al paso de la Tormenta Tropical Juliette? Te contamos lo que se espera para el día martes 26 de agosto 2025.

Se esperan lluvias por la Tormenta Tropical Juliette (Daniel Augusto)

Tormenta Tropical Juliette: trayectoria el 26 de agosto 2025

Ante la formación de la Tormenta Tropical Juliette, autoridades mantienen un monitoreo constante del avance por el que se espera que el martes 26 de agosto 2025 se registren lluvias en todo el país.

En su reporte, Conagua destacó que mientras el fenómeno mantiene su categoría a 760 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sigue una trayectoria hacia el oeste-noroeste.

Durante la noche del lunes 25 de agosto, el organismo resaltó que al continuar con su trayectoria hacia el oeste-noroeste, la Tormenta Tropical Juliette presenta vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora.

Aunado a ello, se indica que con el paso de las horas el meteoro podría intensificarse a huracán categoría 1 el mismo martes 26 de agosto al mediodía y luego debilitarse gradualmente.

Trayectoria de la Tormenta Tropical Juliette (@conagua_clima / X)

Tormenta Tropical Juliette: estos serán los estados afectados 26 de agosto 2025

En lo que respecta a los estados que resultarán afectados por el avance del meteoro a lo largo de mañana 26 de agosto, el pronóstico de las autoridades señala que lloverá en todo el país.

Sin embargo, Conagua refirió en su reporte dado que la Tormenta Tropical Juliette interactuará con canales de baja presión y entrada de humedad, las lluvias que se esperan serán las siguientes:

Jalisco (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Sinaloa (centro y sur) (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Durango (oeste) (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Nayarit (norte y centro) (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Veracruz (sur) (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Tabasco (oeste) (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Oaxaca (norte y este) (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Chiapas (sur y oeste) (con lluvias intensas de 75 a 150 mm)

Sonora (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Chihuahua (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Zacatecas (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Aguascalientes (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Colima (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Michoacán (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Guanajuato (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Puebla (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Estado de México (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Guerrero (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Campeche (con lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm)

Baja California (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Baja California Sur (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Coahuila (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Nuevo León (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

San Luis Potosí (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Tamaulipas (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Querétaro (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Hidalgo (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Tlaxcala (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Morelos (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Ciudad de México (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Yucatán (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Quintana Roo (con lluvias fuertes de 25 a 50 mm)

Cabe resaltar que la entrada de humedad será del Pacífico y del Golfo, por lo que habrá una efecto de cobertura extendida en el que las bandas y sistemas provocarán lluvia en regiones muy alejadas.

Es decir que no todo el país estará bajo el ojo de la Tormenta Tropical Juliette, pero las condiciones aledañas a lo largo del territorio nacional, sí generarán afectaciones por su influencia indirecta.