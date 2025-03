Una nueva controversia sobre el rancho del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) en Teuchitlán, Jalisco, enfrentó nuevamente a Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya.

En el marco de una entrevista en la Cámara de Senadores, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, ironizó sobre las declaraciones de Ricardo Anaya respecto a las desapariciones en México, tachándolo de “hipócrita”.

“Me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo (...) Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee, por primera vez en su vida, ponerse del lado de las víctimas aunque lo haga de manera hipócrita“, dijo.

Previamente, Gerardo Fernández Noroña llamó carroñeros a quienes han hecho uso de la tragedia, situación que fue respondida por Ricardo Anaya, asegurando que, en realidad, los carroñeros del rancho del CJNG son aquellos que ignoran la crisis: así se enfrentaron.

El rancho del CJNG, en Teuchitlán, enfrentó a Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya

Gerardo Fernández Noroña se enfrentó a Ricardo Anaya por el rancho del CJNG, acusándolo de “hipócrita” por lamentar Teuchitlán, cuando por años calló las ejecuciones militares en el gobierno de Felipe Calderón.

“No recuerdo que haya dicho nada cuando Garcia Luna encabezaba la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares”, reprochó a Anaya.

Sobre esa misma linea, Gerardo Fernández Noroña recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron cientos de asesinatos, incluyendo muertes de niñas y niños, que fueron clasificados como “daños colaterales” en la lucha contra el crimen organizado.

Aunque Gerardo Fernández Noroña felicitó la ‘indignación’ de Ricardo Anaya, también le recordó que no dijo nada ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ni ante “el baño de sangre” que se vivió en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Ricardo Anaya lanza fuerte acusación (Daniel Augusto )

“Carroñero es no ponerse del lado de la víctima”: Ricardo Anaya responde a declaraciones de Gerardo Fernández Noroña por el rancho del CJNG

Sobre las acusaciones de Gerardo Fernández Noroña contra los opositores que, según sus palabras, intentaron “sacar raja política” del rancho del CJNG en Teuchitlán, el panista Ricardo Anaya señaló que en realidad los carroñeros son quienes no se ponen del lado de la víctima.

“Carroñero es no reconocer la magnitud del problema. Es no recibir a las madres buscadoras, no ponerse del lado de las víctimas, minimizar lo que está sucediendo, no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores. La magnitud del problema ya es difícil de comprender”, dijo.

Ricardo Anaya recordó que, desde hace aproximadamente 70 años, existe un registro de personas desaparecidas, de las cuales la mitad corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo que va de la actual administración.