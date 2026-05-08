La temporada de frentes fríos 2025-2026 está por terminar; sin embargo, no se irá sin antes dejarnos un húmedo recuerdo en plena primavera y en el Día de la Madres, es decir, el domingo 10 de mayo.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), este fin de semana continuarán las altas temperaturas, pero también se registrará una baja presión por lo que se prevén intensas lluvias.

9 de Mayo: Lloverá en distintos puntos de la República Mexicana

El sábado 9 de mayo lloverá aunque no tan fuerte como el Día de las Madres.

Los estados donde habrá ligeras lluvias y chubascos son:

Ciudad de México Estado de México Guanajuato Querétaro Tamaulipas Hidalgo San Luis potosí Tlaxcala Campeche Coahuila Jalisco Morelos Michoacán Guerrero Zacatecas Nuevo León

El pronóstico del tiempo indica la probabilidad de fuertes lluvias en:

Chiapas (Sur y Centro) Veracruz Tabasco Oaxaca Puebla

Lloverá en gran parte de la República Mexicana (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

10 de mayo: Se preven intensas lluvias en el Día de las Madres

El frente frío 50, que inició en septiembre pasado y que concluirá a mediados de este mes de mayo, podría estropear la celebración por el Día de las Madres.

Familias que tengan planeado ir a restaurantes, tiendas, plazas e incluso el cine, deberán cargar con sombrillas si no quieren terminar mojados. Incluso hay riesgos de que aumente el tráfico a causa de encharcamientos e inundaciones.

El SMN advierte que las lluvias podrían acompañarse de tormentas eléctricas y granizo así como fuertes vientos.

Los estados que registrarán intensas lluvias son:

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Guanajuato (noroeste)

Oaxaca

Querétaro (norte)

Veracruz (centro)

Tamaulipas (sur)

Chiapas

Tlaxcala

Lloverá intensamente en el Día de las Madres (SMN)

¿Cuál será el clima en CDMX el Día de las Madres?

En Ciudad de México, en el Día de las Madres, hay alta probabilidad de lluvia; no obstante, ésta no será intensa, solo se registrarán chubascos. Al igual que en los siguientes estados: