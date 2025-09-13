El sueldo de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), es superior la que percibe la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior debido a que el ex subsecretario de Salud del gobierno federal, tiene un salario mensual que asciende a los 12 mil 195 euros, es decir cerca de 265 mil 990 pesos.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene un sueldo 133 mil pesos al mes, es decir que en su actual cargo en la OMS, Hugo López-Gatell gana casi el doble.

Claudia Sheinbaum y López-Gatell (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Sueldo de Hugo López-Gatell en la OMS es superior que el de la presidenta de México

En medio de cuestionamientos y críticas por su trabajo como subsecretario de Salud durante la pandemia del Covid-19, Hugo López-Gatell fue nombrado como el nuevo representante de México en la OMS.

A más de 3 meses de la designación que fue criticada por diversos sectores, Hugo López-Gatell vuelve a estar en el centro de la polémica, pues ahora es cuestionado por el salario que percibe.

Así ocurre debido a que se reveló que en su actual puesto en la OMS, el ex subsecretario de Salud tiene un sueldo que es incluso superior al que recibe la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La información oficial establece que como representante de México en la OMS, Hugo López-Gatell gana unos 265 mil pesos al mes, mientras que Claudia Sheinbaum Pardo recibe 133 mil.

El hecho, ha sido señalado debido a que va en contra de lo establecido en el Artículo 127 de la Constitución que señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.

Hugo López-Gatell (Especial)

Claudia Sheinbaum explicó el sueldo de Hugo López-Gatell en la OMS

Ante la polémica que se ha suscitado por el sueldo de Hugo López-Gatell en la OMS que es superior al que recibe ella como presidenta de México, Claudia Sheinbaum ofreció una explicación.

Cuestionada sobre el tema en su mañanera del pueblo del 12 de septiembre, la presidenta de México confirmó el tabulador salarial, pero apuntó que no se trata de una situación anormal.

Lo anterior debido a que Claudia sheinbaum explicó que los sueldos de los funcionarios en el extranjero como el de Hugo López-Gatell son mayores porque “la vida fuera del país es mucho más cara”.

En ese sentido, apuntó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene un tabulador en el que se incluyen los cálculos de los sueldos de los diplomáticos y otros representantes del país en el extranjero.

A pesar de ello, garantizó que se va a llevar a cabo una investigación en torno al caso específico del ex funcionario federal para determinar con precisión si el dinero que gana no supera lo establecido.

Así lo anunció debido a que antes el salario para el cargo que ocupa actualmente Hugo López-Gatell como representante de México en la OMS era casi la mitad menos, pues se pagaban 6 mil 829 euros.