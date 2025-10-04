La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las denuncias por los maltratos que las fuerzas israelíes habrían infringido contra la Flotilla Global Sumud.

Mediante sus redes sociales, se informó que la Embajada de México en Israel se ha mantenido en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar el bienestar de los seis mexicanos detenidos.

Esta aclaración ocurre en medio de los señalamientos que acusan a Israel de haber cometido abusos, humillaciones y privación de víveres contra los tripulantes de la Flotilla Global Sumud, incluyendo a Greta Thunberg.

SRE dice que se busca el bienestar de los seis mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud

De acuerdo con la SRE, la Embajada de México en Israel busca asegurar que los tripulantes de la Flotilla Global Sumud gocen de salud e integridad física, así como:

acceso a comida

agua

medicamentos

Se precisa que aún continúan las gestiones para que los mexicanos de la Flotilla Global Sumud puedan salir de Israel a la brevedad posible.

“La Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro", informó.