La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha reaccionado a la publicación del video de BTS en su visita a Palacio Nacional, recordando la experiencia, así como nuevamente resaltó la mandataria que “son jóvenes muy sencillos”.

Por lo que Sheinbaum dijo que el video de BTS en su visita a Palacio Nacional es un reflejo de que a la agrupación surcoreana del k-pop les gusto mucho México y lo impresionante del recinto histórico.

“Se ve que a ellos les gustó la visita porque suben un video el día de hoy de ese encuentro que tuvimos en Palacio Nacional, son jóvenes muy sencillos, nada pretenciosos, como cualquier joven se impresionaron con el Palacio Nacional, se sacaban fotos por todos lados, muy muy impresionados y después se emocionaron muchísimo cuando vieron a tanta gente en el Zócalo, esa fue la experiencia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum recuerda la experiencia de BTS en Palacio Nacional

Ante la publicación del video de BTS en su visita a Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum recordó cómo fue la experiencia de recibir a la agrupación del k-pop.

Por lo que tras conocerlos, Sheinbaum entendió un poco más de la popularidad de BTS no sólo en México, sino en el mundo, resaltando el mensaje positivos que lleva, además de sus habilidades artistas.

“Este grupo que es muy popular en todo el mundo, con esta rama de la música que es el kpop de Corea, tiene mucha popularidad en México y muchos lugares, por muchas razones, una de ellas, desde mi percepción, es que sus mensajes son muy positivo y eso tiene que ver con su popularidad, además de que bailan muy bien”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Sheinbaum agradeció el gesto del video de BTS en su visita a Palacio Nacional, pues el objetivo de la invitación fue darle un momento para recordar a los fans que no alcanzaron boletos para sus conciertos.

BTS serán siempre bienvenidos a México: Sheinbaum

Tras recordar la visita de BTS a Palacio Nacional, la mandataria Sheinbaum externó nuevamente su agradecimiento, así como fue clara al decir que siempre serán bienvenidos a México.