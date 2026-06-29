Somos México, el partido político de nueva creación, anunció que dará 20 por ciento de sus candidaturas a las madres buscadoras y activistas en las elecciones 2027.

“Para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados, para que lleguen defensores…” Guadalupe Acosta Naranjo. Presidente de Somos México

Así lo dijo desde el Monumento a la Revolución el presidente del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, luego de que un par de días atrás se convirtió oficialmente en partido político.

Somos México promete dar candidaturas a activistas

En las candidaturas se incluyen de mayoría relativa y de representación proporcional a fin de incluir también a personas defensoras de derechos humanos, ecologistas, jóvenes, transportistas, campesinos y otros activistas.

Desde el Monumento a la Revolución se reunieron para celebrar el nombramiento como partido después de una etapa de asambleas y afiliaciones.

Somos México impugnará resolución del INE de cambiar el nombre

Los integrantes de Somos México no dejaron de lado señalamientos contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al decir que una parte de los consejeros intentaron dar un golpe a su movimiento.

Ello en referencia a la decisión de otorgarle dos meses para cambiar el nombre y logotipo para no usar la palabra “México”.

Ante ello, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que van a impugnar la decisión por vía legal pues dijeron que la medida es injusta.

Sus argumentos serán que otros partidos políticos ya usan la palabra como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México.