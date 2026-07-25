Somos México designó a Víctor Améndola como representante del partido en Campeche, sin embargo, la decisión ha desatado cuestionamientos, ya que está inscrito en el registro de violencia política.

La designación de Víctor Améndola frente a Somos México en Campeche se dio el pasado 19 de julio. Se dijo agradecido por la decisión ratificada por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).

De acuerdo con la información, habría sido el propio IEEC quien emitió la sanción por violencia política contra las mujeres en razón de género y registró a Víctor Améndola en este padrón.

Cuestionan a Somos México por designar a Víctor Améndola, inscrito en registro de violencia política (Víctor Alberto Améndola Avilés)

Somos México designa a Víctor Améndola en Campeche, pese a estar inscrito en registro de violencia política

La designación de Víctor Améndola dentro de la estructura de Somos México generó críticas, luego de que se difundiera que su nombre aparece en el registro de violencia política contra las mujeres en razón de género.

De acuerdo con el documento del IEEC, la denuncia fue interpuesta por quien fue la candidata de la coalición PRI-PRD en el Distrito Electoral 1 de Campeche para el proceso ordinario 2023-2024.

El relato de la denunciante señala que Víctor Améndola, siendo representante del PRD en el estado, le negó el financiamiento de su campaña, haciendo menos su participación por ser mujer y realizando comentarios denigrantes.

La candidata disponía de un millón de pesos, pero Améndola le negó el apoyo y le indicó que ella pagara todo y que posteriormente se le devolvería el dinero, cosa que no ocurrió y la dejó con una deuda de 700 mil pesos.

Como sustento de la violencia política de género, la parte quejosa aportó capturas de pantalla de mensajes y un dispositivo USB con pruebas que la autoridad electoral ordenó analizar de manera exhaustiva.

Cuestionan a Somos México por designar a Víctor Améndola, inscrito en registro de violencia política (Captura de pantalla)

Pese a que estos registros son públicos, Somos México lo designó como representante del partido en Campeche, lo que ha desatado cuestionamientos sobre cómo se eligen a los dirigentes de la marea rosa.

Hasta el momento, Somos México no ha emitido un pronunciamiento público sobre los cuestionamientos derivados de la designación de Améndola ni sobre su permanencia dentro del partido.