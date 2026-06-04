Imran Ahmad, profesor de la Universidad Internacional de Florida, quiere llevar el sargazo al plato convirtiendo el alga en salsa, helado y otros alimentos.

Ante los niveles récord que hay de acumulación de sargazo en playas de México y Estados Unidos, especialistas buscan alternativas para disminuir su impacto.

Buscan convertir el sargazo en salsa, helado y otros alimentos

En la actualidad, ya se trabaja en un método para aprovechar el alginato de sodio y los polisacáridos que tiene el sargazo, con los que se podría convertir el alga en:

Salsa

Helado

Sopas

Productos lácteos

Bebidas deportivas

Así lo confirmó Imran Ahmad, quien es coautor de una investigación sobre el potencial del sargazo como alimento, la cual fue publicada en el journal “Food Hydrocolloids.

Sargazo (Cuartoscuro)

El profesor de la Universidad Internacional de Florida destaca que su “aproximación es encontrar algo comestible”.

“El sargazo es un gran problema, especialmente en el sur de Florida y la costa este. Nos cuesta millones de dólares en limpieza y no se ve bien en la playa. Ha habido un montón de diferentes aproximaciones para deshacerse de él, limpiarlo o hallar un uso. Nuestra aproximación es encontrar algo comestible.” Imran Ahmad

Para este año, los niveles sargazo en las costas de Florida romperían nuevo récords.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Universidad del Sur de Florida (USF), durante mayo en el Golfo de México, el Caribe y el Atlántico había 28.9 millones de toneladas métricas de sargazo.

Aunque el sargazo es una fuente de alimento, hábitat y protección para las especies, de igual manera tiene efectos negativos cuando el alga llega a la orilla por vientos y corrientes.

Por esa razón, Imran Ahmad y un equipo de especialistas quieren aprovechar el sargazo para la industria de los alimentos, en vez de solo continuar removiéndolo como se hace hoy en día.

Barco sargacero (Cortesía )

Así convertirían el sargazo en alimentos

El alginato de sodio y los polisacáridos del sargazo serían la clave para producir alimentos con el alga.

La industria usa el alginato para estabilizar y espesar alimentos, mientras que los polisacáridos son utilizados en suplementos deportivos. De ahí que se vea potencial en el sargazo para crear diversos alimentos.

Tanto Imran Ahmad como investigadores de la Universidad del Estado de Florida (FSU) y de la Universidad Atlántica de Florida (FAU), aplicaron la técnica de procesamiento de alta presión.

La cual actualmente se usa para alimentos envasados como guacamole y jugos de fruta.

Dicha técnica consiste en acabar con los microorganismos dañinos y mantener los nutrientes básicos, lo que haría al alga comestible.

Los especialistas son optimistas por los avances de su estudio, aunque consideran que el desafío de su trabajo es quitar “el estigma” que hay sobre el sargazo, que se ha asocia con suciedad en las playas.