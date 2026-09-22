El huracán Polo provocará lluvias intensas en varios estados de México este martes 22 de septiembre.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se esperan lluvias intensas con intervalos de chubascos, así como bancos de niebla en diversas zonas.

Cabe señalar que el huracán Polo se intensificó a categoría 5 y se mantiene en aguas del océano Pacífico.

Huracán Polo provocará lluvias intensas en 4 estados

De acuerdo con la CNPC, el martes 22 de septiembre se pronostica un incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos con posibilidad de descargas eléctricas en 4 estados de México.

Se trata de:

Nayarit: regiones sur, costa-sur, centro, costa-norte, norte y sierra. Jalisco: regiones costa sur, costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula, sureste, lagunas y valles. Colima: regiones norte, centro, sur, este y oeste. Michoacán: regiones costa, Tepalcatepec, Infiernillo, Tierra Caliente.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 80 a km/h en costas de Michoacán y de hasta 60 km/h en Jalisco y Colima, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de dichos estados.

La CNPC destacó que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios por lo que llamó a alejarse de árboles, postes, cables eléctricos y anuncios publicitarios.

Así como evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas durante las lluvias.

Cabe señalar que en Guerrero y Michoacán se mantienen medidas para proteger a la población, como el seguimiento de las zonas susceptibles a inundación, la preparación de refugios temporales y el monitoreo de cuerpos de agua por la temporada de huracanes.