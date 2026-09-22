La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pide a la población mantenerse atenta por el huracán Polo que está cercano a las costas de Guerrero y el Pacífico.

“Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa, va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán. Y por favor a toda la población de la costa del Pacífico que estén muy atentos.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum señaló desde su conferencia mañanera del pueblo del 22 de septiembre que este fenómeno meteorológico podría llegar a categoría 5, sin embargo se mantendrá sobre la costa del Pacífico en el borde, por lo que hasta el momento no tocaría tierra.

Es por ello que la presidenta de México, pidió a la población civil cercana al Pacífico mantenerse alerta, en especial para los estados de la república de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Huracán Polo provoca lluvias intensas en la costa del Pacífico

Sheinbaum señaló que uno de los principales efectos del huracán Polo en México son las lluvias intensas en distintos puntos de la costa del Pacífico.

La mandataria indicó que hasta el momento no se prevé que el huracán ingrese directamente a territorio nacional, aunque destacó que su trayectoria podría generar diferentes efectos en las entidades costeras.

“Hasta ahora son lluvias intensas, pero el huracán puede llegar a categoría 5. Lo que pasa es que hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra, entonces va a ir bordeando la costa y si hay alguna otra información de inmediato se hará saber y a todos los que viven en estos estados que estén muy atentos a la información de Protección Civil” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

En su reporte de las 06:00 horas de este martes 22 de septiembre, Conagua señaló que el centro de Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de hasta 315 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este a 9 kilómetros por hora.

¿Dónde habrá lluvias por el huracán Polo?

De acuerdo con el reporte de Conagua, el huracán Polo provocará lluvias intensas y muy fuertes en diferentes zonas del Pacífico mexicano:

Colima: lluvias de 75 a 150 milímetros.

Michoacán: lluvias de 75 a 150 milímetros en el oeste y la costa.

Guerrero: lluvias de 75 a 150 milímetros en el este, costa y oeste.

Oaxaca: lluvias de 75 a 150 milímetros en el oeste.

Jalisco: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur, suroeste y costa.

Estos son los otros efectos del huracán Polo en el Pacífico

Además de las lluvias, Conagua pronosticó oleaje elevado y fuertes rachas de viento en las costas del Pacífico.

El oleaje podría alcanzar:

Michoacán y Guerrero: de 3 a 4 metros de altura.

Colima y Oaxaca: de 2 a 3 metros.

Jalisco: de 1.5 a 2.5 metros.

En cuanto a los vientos, se esperan:

Costas de Michoacán y Guerrero: vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h.

Jalisco y Colima: vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

Costas de Oaxaca: vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Ante estas condiciones, se mantienen zonas de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Las autoridades recomiendan a la población de las zonas costeras mantenerse atenta a los avisos oficiales y a la información de Protección Civil, debido a que las condiciones y trayectoria del huracán pueden cambiar.