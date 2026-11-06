A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy viernes 6 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.
Temblor hoy Oaxaca: sismo de magnitud 4.0 remece el sur de San Pedro Pochutla
Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de hoy viernes 6 de noviembre de 2026 a las 00:19 horas en el estado de Oaxaca.
El Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro tuvo lugar a 56 kilómetros al suroeste del municipio de San Pedro Pochutla.
Adicional, precisó que el temblor en el estado de Oaxaca contó con las siguientes coordenadas:
- Latitud: 15.25
- Longitud: -96.57
- Profundidad: 9 km
Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, autoridades de Protección Civil piden a la población seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos durante un temblor:
- Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.
- Suspende de inmediato el suministro de gas y luz y verifica que no haya fugas
- Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos
- Dirígete a un punto de reunión
Recuerda mantener siempre la calma durante un sismo, alejarte de paredes, ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.