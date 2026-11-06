A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy viernes 6 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy Oaxaca: sismo de magnitud 4.0 remece el sur de San Pedro Pochutla

Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de hoy viernes 6 de noviembre de 2026 a las 00:19 horas en el estado de Oaxaca.

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro tuvo lugar a 56 kilómetros al suroeste del municipio de San Pedro Pochutla.

Adicional, precisó que el temblor en el estado de Oaxaca contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 15.25

Longitud: -96.57

Profundidad: 9 km

Temblor hoy Oaxaca (SSN)

Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, autoridades de Protección Civil piden a la población seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos durante un temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspende de inmediato el suministro de gas y luz y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Dirígete a un punto de reunión

Recuerda mantener siempre la calma durante un sismo, alejarte de paredes, ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.