Hoy jueves 5 de noviembre de 2026 en el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los registros no han marcado sismos en México.

Por lo que hasta las primeras horas de este jueves 5 de noviembre, el sismógrafo del SSN no percibido ningún temblor para registro de epicentro y magnitud.

Sin embargo, se mantiene el monitoreo continuo en el SSN para la comunicación a la ciudadanía de presentarse sismos durante el día.

Sin sismo en la hoy jueves 5 de noviembre de 2026 en México; estos han sido los último

Hasta la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026 en México no hay sismos, por lo que el último registro de temblor en el SSN fue el ocurrido el día de ayer miércoles 4 de noviembre en el estado de Chiapas.

Dicho movimiento se registró con una magnitud 4.0 durante la madrugada del 4 de noviembre a las 01:52 horas, y con epicentro a 47 kilómetros al noroeste del municipio de Cintalapa.

Sismo que no superó los límites, por lo que no se tuvo activación de la alerta sísmica, sin embargo como siempre Protección Civil recuerda tomar en cuenta las medidas de prevención en caso de temblor y mantenerse informado.