A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy viernes 2 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información emitida por el organismo permite conocer con exactitud los datos de epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy viernes 2 de octubre en Colima: sismo de magnitud 4.7 sacude Manzanillo

Un sismo de magnitud 4.7 se registró la madrugada de hoy viernes 2 de octubre de 2026 a las 00:53 horas en el estado de Colima.

De acuerdo con la información compartida por el Servicio Sismológico Nacional, permitió conocer que el epicentro se localizó a 34 kilómetros al sur del municipio de Manzanillo.

El SSN detalló que el temblor en Colima se registró con las siguientes coordenadas:

Latitud: 18.75

Longitud: -104.36

Profundidad: 10 km

Pese registrar 4.7, este sismo no superó los límites de riesgo, por lo que no fue necesario activar la alerta símica tanto en la Ciudad de México como en su área metropolitana.

Sismo hoy viernes 2 de octubre de 2026 en México (SSN)

Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil compartió diversas recomendaciones de seguridad con el objetivo de evitar situaciones de riesgo ante un caso de sismo:

Tener una mochila de emergencia que cuente con un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Corta el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y ser un riesgo para ti y los tuyos

Define puntos de reunión para ti y tu familia

Es importante mantener la calma durante el desarrollo de un temblor, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes de tu vivienda.