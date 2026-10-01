Al menos tres sismos sacudieron la madrugada del jueves 1 de octubre de 2026 el suroeste de México, al registrarse en los estados de Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, el primer temblor tuvo lugar a las 00:52 horas, el segundo a las 02:14 horas, mientras que el tercer sismo se registró solo dos minutos después, a las 02:16 horas de la madrugada.

Sismo hoy jueves 1 de octubre de 2026 en México (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Temblor hoy Oaxaca: sismo de magnitud 4.3 sacude el noreste de Matías Romero

Un sismo de magnitud 4.3 se registró durante la madrugada de hoy 1 de octubre de 2026 a las 00:52 horas en Oaxaca.

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro tuvo lugar a 61 kilómetros al noreste del municipio de Matías Romero.

Adicional, precisó que el temblor en Oaxaca contó con las siguientes coordenadas: