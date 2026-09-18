Un hito significativo en el proceso de recuperación habitacional ha permitido que, tras casi 9 años, damnificados del sismo de 2017 regresan a sus casas en la Ciudad de México (CDMX).

Este avance representa un paso crucial para mitigar las graves afectaciones causadas en CDMX por el sismo de 2017 que impactó severamente la infraestructura de viviendas.

Gobierno de CDMX entrega viviendas a familias afectadas por sismo de 2017

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, manifestó que la entrega de viviendas busca devolver la certidumbre patrimonial a quienes perdieron sus inmuebles tras el sismo de 2017.

Hasta el momento, autoridades capitalinas han confirmado que la reconstrucción de las viviendas registra un progreso acumulado superior al 97%

Brugada destacó más de 20 mil viviendas han sido entregadas hasta el momento desde la puesta en marcha de los trabajos de recuperación, permitiendo así a miles de familias regresar a sus casas.

Tras casi 9 años, damnificados del sismo de 2017 regresan a sus casas en CDMX (ANDRE MURCIA /CUARTOSCURO / Andrea Murcia Monsivais)

En tanto, cerca de 1,360 se encuentran aún en fase de reconstrucción, además de que 10 inmuebles serán construidos totalmente desde cero.

Las autoridades ratificaron la determinación presupuestal de mantener una inversión abierta hasta saldar la totalidad de los compromisos pendientes.

En este sentido, el gobierno de CDMX enfatizó que se destinarán los fondos económicos que resulten necesarios con el propósito de garantizar que cada afectado logre recuperar íntegramente su patrimonio y su tranquilidad personal.