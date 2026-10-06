Dos sismos sacudieron la madrugada del martes 6 de octubre de 2026 el suroeste de México, al registrarse en los estados de Chiapas y Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el primer temblor se registró a las 00:52 horas, mientras que el segundo sismo ocurrió a las 01:35 horas de la madrugada.

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.1 sacude el noroeste de Cintalapa

Un sismo de magnitud 4.1 se registró hoy 6 de octubre de 2026 a las 00:52 horas en Chiapas.

El epicentro se localizó a 31 kilómetros al noroeste de Cintalapa, según el Servicio Sismológico Nacional.

Asimismo, informó que el temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

  • Latitud: 16.94
  • Longitud: -93.86
  • Profundidad: 170 km

Autoridades de Chiapas no reportaron daños por este sismo, por lo que no fue necesario realizar recorridos de vigilancia en la zona del epicentro.

Sismo hoy martes 6 de octubre de 2026 en México
Sismo hoy martes 6 de octubre de 2026 en México (SSN)

Temblor hoy Oaxaca: Sismo de magnitud 4.0 sacude el sureste de Crucecita

Un segundo sismo de magnitud 4.0 se registró hoy 6 de octubre de 2026 a las 01:35 horas en Oaxaca, con epicentro a 63 kilómetros al sureste de Crucecita.

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el temblor en Oaxaca contó con las siguientes coordenadas:

  • Latitud: 15.52
  • Longitud: -95.61
  • Profundidad: 10 km

Protección Civil Oaxaca no recibió ningún reporte por posibles afectaciones, por lo que se descartó aplicar medidas para prevención de algún riesgo.

Debido a que ambos sismos no superaron los niveles de riesgo, estos no ameritaron la activación de la alerta sísmica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el área metropolitana.

Sismo hoy martes 6 de octubre de 2026 en México
Sismo hoy martes 6 de octubre de 2026 en México (SSN)