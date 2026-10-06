Dos sismos sacudieron la madrugada del martes 6 de octubre de 2026 el suroeste de México, al registrarse en los estados de Chiapas y Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el primer temblor se registró a las 00:52 horas, mientras que el segundo sismo ocurrió a las 01:35 horas de la madrugada.

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.1 sacude el noroeste de Cintalapa

Un sismo de magnitud 4.1 se registró hoy 6 de octubre de 2026 a las 00:52 horas en Chiapas.

El epicentro se localizó a 31 kilómetros al noroeste de Cintalapa, según el Servicio Sismológico Nacional.

Asimismo, informó que el temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 16.94

Longitud: -93.86

Profundidad: 170 km

Autoridades de Chiapas no reportaron daños por este sismo, por lo que no fue necesario realizar recorridos de vigilancia en la zona del epicentro.

Sismo hoy martes 6 de octubre de 2026 en México (SSN)

Temblor hoy Oaxaca: Sismo de magnitud 4.0 sacude el sureste de Crucecita

Un segundo sismo de magnitud 4.0 se registró hoy 6 de octubre de 2026 a las 01:35 horas en Oaxaca, con epicentro a 63 kilómetros al sureste de Crucecita.

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el temblor en Oaxaca contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 15.52

Longitud: -95.61

Profundidad: 10 km

Protección Civil Oaxaca no recibió ningún reporte por posibles afectaciones, por lo que se descartó aplicar medidas para prevención de algún riesgo.

Debido a que ambos sismos no superaron los niveles de riesgo, estos no ameritaron la activación de la alerta sísmica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el área metropolitana.