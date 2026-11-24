En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy martes 24 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por este organismo permite conocer datos relevantes como son el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy martes 24 de noviembre de 2026 en México

Hasta las 03:30 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo que se haya detectado en México hoy martes 24 de noviembre.

Sin embargo, esto no significa que no se haya registrado un sismo en territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de muy baja magnitud.

En este escenario, la información de este tipo de temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo (SSN)

Pese a que el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo relevante la madrugada de hoy sábado 21 de noviembre, Protección Civil pide recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales, así como una copia de ellos en una memoria USB.

Cierra los servicios de gas y luz; así como verifica que no haya fugas.

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos.

Dirígete a los puntos de encuentro para ti y tu familia.

Recuerda que es muy importante mantener la calma en caso de un sismo fuerte, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.