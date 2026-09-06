Un sismo de magnitud 4.9 se registró hoy 6 de septiembre de 2026 a las 12:46 horas en Guerrero, con epicentro a 55 kilómetros al sur de San Marcos, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor se percibió de manera débil la CDMX y no ameritó la activación de la alerta sísmica, de acuerdo con SASSLA.

Sismo hoy: magnitud 4.9 sacude el sur de San Marcos, Guerrero (Especial)

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

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